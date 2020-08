Jorge Lanata: "Con la reforma judicial se quieren salvar ellos"

Jorge Lanata Crédito: Captura de video

En un nuevo programa de Periodismo para Todos (PPT), Jorge Lanata se refirió al reciente proyecto de restructuración de la Justicia promovido por el presidenteAlberto Fernández, que se propone unificar y duplicar los juzgados federales."Con la reforma judicial se quieren salvar ellos", sentenció el periodista al comienzo de su editorial.

Minutos antes de comenzar con su habitual editorial Lanata puso al aire un fragmento de una entrevista radial realizada a Alberto Fernández, a mediados de julio del año pasado, donde el Presidente ratificaba categórico que no iba a cambiar la Justicia.

"Quería empezar el programa diciendo que esta mentirosa reforma judicial es una trampa. Hay que pararla en el Congreso, en la calle, en las redes. Quieren empeorar la Justicia y si no hacemos nada nos va a afectar a todos", apuntó Lanata contra la iniciativa impulsada por el Gobierno.

"Todos sabemos que la Justicia no es justa y el Gobierno dice lo mismo, pero quieren reformar una área sola. ¿Es raro, no? ¿Por qué? Si lo que está mal es todo", cuestionó el conductor televisivo.

"Quieren reformar la justicia federal, que es lo que llamamos 'Comodoro Py' y también la Corte Suprema. Quieren nombrar 443 entre jueces y fiscales y además aumentar la cantidad de magistrados de la Corte poniendo gente de ellos", sostuvo Lanata. Y, en ese sentido continuó: "Me enseñaron que 'Federal' es todo lo que afecta a la Nación, por ejemplo, causas por narcotráfico, corrupción entre otras cosas (...) Esta es una manera de que muchos de ellos se salven. Hace un año ganó la elección una vicepresidenta procesada en seis causas, y un exvicepresidente y un exministro de Planificación, están detenidos".

Lanata ahondó en las implicancias a futuro que podría causar la reforma judicial. "Nada funciona cuando no se puede confiar en los jueces", advirtió el periodista e interpeló a la audiencia: "Esto nos afecta ahora y lo va hacer más adelante (...) En un momento la historia pega la vuelta, cuando nadie condena a los 'motochorros' y cuando salen 4000 mil presos o cuando los pibes empiezan a pensar si no los agarran es mejor salir a robar que a trabajar. No hace falta saber nada de justicia para entender todo esto".