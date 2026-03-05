Descubrieron que una localidad de La Pampa tenía un concejal de más desde 1999

La localidad de Alpachiri sorprendió a La Pampa cuando el intendente Iván Fuhr anunció que la municipalidad tiene seis concejales, uno más de los permitidos por ley. El funcionario se comprometió a desarrollar una iniciativa en 2027 para terminar con la irregularidad.

La Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento de la provincia establece en su Capítulo II que las localidades con poblaciones entre 1150 y 2300 habitantes deben tener un máximo de cinco concejales titulares en su Concejo Deliberante. Según el sitio oficial del Gobierno de La Pampa, Alpachiri tiene 2032 habitantes.

El Concejo Deliberante de la localidad tiene actualmente tres concejales oficialistas -José González, Dalila Furh y Gabriela Benzack- y tres opositores -Bárbara Sánchez, Jorge Gigena y Lilian Florez.

Fuhr anunció en diálogo con Radiosónica 98.5 de Alpachiri que estaban reduciendo la planta de personal de la municipalidad para “ordenarse financiera y económicamente”. Fue entonces que apareció el tema del Concejo Deliberante, que inició sesiones ordinarias ayer. “En la próxima convocatoria [en elecciones] va a haber cinco concejales en la localidad porque tiene que tener cinco concejales. No sé por qué en Alpachiri siempre se siguió convocando seis”, cuestionó.

Y sumó: “Desde 1999 que deberíamos tener cinco concejales pero, como en 1995 se hizo la elección para seis luego se siguió con seis y nunca se cambió en la convocatoria que se hace por resolución del intendente. A partir del próximo Concejo Deliberante seguramente habrá cinco”.

El intendente de Alpachiri en Radiosónica 98.5

Fuhr expresó el miércoles la necesidad de la municipalidad de hacer recortes en diálogo con el medio local Diario Textual: “Ayer entró la coparticipación y cayó mucho. Eso preocupa. El martes ingresó un 87% de lo estimado por coparticipación y en las localidades chicas dependemos de esos ingresos. Alcanza solo para pagar sueldos y nada más. Por eso estamos recontra preocupados”, admitió en diálogo con el medio local Diario Textual.

Durante esa misma charla aseguró que la provincia dejó de percibir alrededor $9000 millones por coparticipación nacional en febrero, lo que impactó de lleno en las intendencias y activó las alarmas para buscar estructuras que recortar.

De allí es que Fuhr encontró la irregularidad presente en la municipalidad desde 1999. La baja se dio principalmente por la baja en la recaudación del IVA, uno de los principales impuestos que alimentan la coparticipación, detallaron desde el medio pampeano. En enero se produjo una pérdida similar.

Según un reporte presentado por el diputado de Unión por la Patria y extitular de la Aduana, Guillermo Michel, La Pampa perdió $18.328 millones.