27 de mayo de 2019 • 10:20

Durante el monólogo que inició la nueva temporada del programa "Periodismo para Todos", Jorge Lanata criticó al precandidato presidencial Alberto Fernández, a quien caracterizó como una persona "muy versátil" por sus cambios de opinión respecto de Cristina Kirchner.

"Parece su acompañante terapéutico más que su compañero de fórmula", ironizó el conductor de PPT, que ayer tuvo picos de 15 de rating por la pantalla de canal 13. "¿Cómo voy a creer en un candidato que anteayer puteaba a su vice y hoy la acompaña?", arremetió.

El periodista tampoco se privó de cuestionar al resto de la clase política, que parece "un conventillo, una timba", por sus idas y vueltas frente a las próximas elecciones presidenciales . "¿Cómo voy a creer en otro que no nombra a quien lo va a acompañar? Y hay un partido que quiere que un candidato se baje porque creen que pierde. ¿Puedo creer en otro que solo habla de consenso y solo aceptar ir él? ¿Consenso con quién? ¿Y en uno que todos dudan de qué lado está?".

"Los está mirando un país que no llega a fin de mes, gente que posterga todo el tiempo sus sueños y personas que no saben qué va a ser de su futuro, y después los candidatos se preguntan apesadumbrados por qué la gente no les cree".