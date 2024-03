Jorge Macri, al Gobierno nacional: “Los queremos ayudar, denos bolilla”

Escuchar

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, remarcó en LN+ que su intención y la de muchos dirigentes que no forman parte de La Libertad Avanza (LLA) es “ayudar al Gobierno”, pero pidió que “les den bolilla”. El dirigente de Pro evitó dirigir sus críticas al presidente Javier Milei y apuntó al “resto del equipo, que tiene que ponerse a la altura“. Desde su punto de vista, “falta gestión” en el Ejecutivo nacional.

“El Gobierno tiene muy claro el norte y está tratando de consolidar un equipo. A veces, confiando demasiado en gente que venía desde el Estado y que para mi es parte del problema. Pero en definitiva es el gobierno de Milei y tiene derecho a recorrer el camino y cometer eventualmente los errores que todos hemos cometido”, dijo Macri y elogió el hecho de que “el Presidente ha logrado sostener un vinculo con la gente en el medio de un esfuerzo descomunal”.

“El presidente tiene que sostener su capital político, que no está dentro del Congreso, está con la gente, y está muy bien y lo entiendo”, afirmó el exintendente de Vicente López, que luego lamentó que los funcionarios del mandatario no tengan en cuenta las propuestas que hacen “gobernadores que quieren ayudar”, entre los que se incluyó.

Macri puso un ejemplo: “En una de las últimas reuniones de gobernadores, algunos dijeron que hay obra publica nacional que está avanzada en un 80%, 90%. Dijeron ‘déjenos que la terminemos nosotros y después arreglamos la plata porque si me usurpan las viviendas o si se me llena de agua…', pero no ocurrió”.

El exjefe comunal, no obstante, se mostró contemplativo: “El foco está puesto en la macro, en la relación con la gente. Lo entiendo, me parece bien, son 100 días de Gobierno”.

Apoyo a la Ley Bases y pedido

El jefe de Gobierno porteño se manifestó a favor de la nueva ley ómnibus que impulsa la administración de Milei. “Creo que es muy importante que saquemos la [nueva] Ley Bases. El país lo necesita, la economía lo necesita. La necesita los que invierten, los que quieren generar empleo en la Argentina”, sostuvo y dijo que “los diálogos con el Gobierno van un poco mejor”.

“Creo que hay que hacer un esfuerzo en serio. Un gobierno necesita banderas y herramientas, necesita ideas y herramientas que te permitan transformar la realidad. La Ley Bases es buena, sirve, es imprescindible sacarla rápido, más allá de la discusión macro”, expresó y advirtió que es importante “lograr el objetivo del equilibro fiscal”, pero también remarcó la importancia de que “la economía se ponga en marcha”.

En relación a los cortes de calle, Macri aseguró que “la batalla contra los piquetes es una batalla que se da todos los días” y puntualizó: “La vamos a seguir dando hasta que cambiemos la cultura. De a poco va ocurriendo porque ya vienen y piden permiso y se acuerda cómo van a marchar. Eso también es libertad”.

Macri, por último, le hizo un pedido al Gobierno nacional. “Somos la provincia, si se quiere, con las tasa de ingresos brutos más bajos del país”, afirmó sobre la ciudad de Buenos Aires mencionándola como una provincia más. Y agregó: “Ahora, ¿Qué necesitaríamos? Que nos den la IGJ (Inspección General de Justicia) porque todavía la manera el Gobierno nacional”.

El titular del ejecutivo porteño explicó su punto de vista: “Se ha logrado el récord de movimientos de empresas de la ciudad a Córdoba. El gran éxito cordobés es la transferencia de 35 mil SAS [Sociedades por Acción Simplificada] que se escaparon de la ciudad perseguidas en su momento por [el extitular Ricardo] Nissen. Dénmela y yo la simplifico. Son de las cosas que el Gobierno nacional no tiene que tener”.

