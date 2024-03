Escuchar

Este viernes la Ciudad de Buenos Aires había convocado a una audiencia pública para confirmar un aumento del 359,2% en el pasaje de subte desde abril, lo que llevaría la tarifa de los actuales $125 a $574. Sin embargo, el gobierno porteño no pudo efectivizar la suba del boleto porque se cayó la transmisión del procedimiento debido a problemas técnicos, según confirmaron fuentes del Gobierno de la Ciudad a LA NACION.

“Cuando se llama a audiencia pública se debe hacer 20 días antes de que se celebre la misma, sin contar que haya feriados en el medio. Entonces eso hace que sea un poco más lenta la gestión”, señalaron desde la Ciudad.

Según establece la Constitución porteña, antes de realizar cualquier aumento de tarifa el gobierno porteño debe convocar a una audiencia pública. Aunque este procedimiento no tiene efecto vinculante, su realización es obligatoria. Por ley, la convocatoria debe publicitarse con un mínimo de 20 días hábiles de anticipación, por esta razón recién en los primeros días de abril se podrá realizar la nueva cita.

“Se frena el aumento del subte”, anunció hoy en su cuenta de X, el legislador porteño de Unión por la Patria (UP) Juan Manuel Valdés. “Falló la transmisión oficial de la audiencia pública por el boleto y debe realizarse una nueva convocatoria”, informó el legislador. Y detalló: “La misma no puede tener un plazo menor a 20 días. El aumento dispuesto para abril queda suspendido”.

En este sentido agregó: “Fuimos los diputados de Unión por la Patria los que insistimos en que la audiencia pública no podía llevarse a cabo ni llamarse a cuarto intermedio por no contar con los medios de difusión adecuados”.

De esta manera, el aumento no podrá concretarse hasta inicios de mayo y cambiaría todo el esquema de los tres incrementos pautados por el gobierno de Jorge Macri que anunciaba además del incremento de abril, un incremento de 16,2% desde el 1º de mayo que llevaba la tarifa a $667 y otro de 13,49% desde el 1º de junio la llevaba a $757.

Un nuevo molinetazo

Un grupo de organizaciones sociales y estudiantiles convocaron a una nueva protesta para este viernes en el subte, donde llamaron a saltar los molinetes en rechazo a la audiencia pública convocada por la Ciudad de Buenos Aires para convalidad el aumento del 359,2% en el pasaje de abril.

En el comunicado difundido por las organizaciones aseguraron que la invitación “a un nueva acción de salto de molinetes en la estación de Once a las 17hs” fue pensada como medida de protesta contra “el tarifazo en el transporte”. Además aseguraron que “la medida surge principalmente de estudiantes que alertan que con este tarifazo miles y miles no podrán continuar la cursada”.

Estudiantes se manifiestan contra los aumentos del boleto en las bocas del subte

Catalina Jure, secretaria de cultura de la Federación Universitaria Argentina y estudiante de Artes del Movimiento (UNA), sostuvo: “Volvemos a realizar esta acción, que tuvo una repercusión masiva hace dos semanas porque el tarifazo en el subte no puede pasar. Milei y Jorge Macri aumentan las tarifas en el momento en que empiezan las clases. En la ciudad de Buenos Aires no tenemos ningún viático o boleto educativo para los estudiantes universitarios. Incluso peligra en los institutos terciarios y secundarios. El nivel de ataque del gobierno de Milei a nuestros derechos y condiciones de vida pone en peligro todos nuestros derechos, como es el caso del derecho a la educación.”

Molinetazo en protesta por la suba de los precios del transporte público Pilar Camacho - LA NACION

Mientras que Tatiana Fernández Martí, consejera directiva de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señaló: “Están por arrancar las clases y los niveles de deserción y la baja matrícula en las carreras son alarmantes. La gente está dejando de estudiar porque no tiene cómo pagar el boleto, ni los apuntes, no le alcanza. El 14 hay un paro universitario de los gremios docentes y no docentes, las facultades no van a abrir. La política del gobierno de Javier Milei solo va a traer más deserción y destrucción en la educación pública. Vamos a salir a defender la universidad”.

