El intendente de Vicente López, Jorge Macri, se refirió este sábado a la labor que llevan en conjunto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a raíz de la pandemia del coronavirus y sostuvo que "no es fácil trabajar con él".

Invitado al programa La noche de Mirtha, el jefe distrital señaló que en la actualidad construyeron "un poco de confianza" en el vínculo con el gobernador, sin embargo remarcó: "Él (por Kicillof) arrancó con mucho prejuicio respecto de mí por el apellido".

En ese momento, Juana Viale, quien conduce el programa de su abuela, agregó: "Sí, el apellido te estigmatiza, yo ya lo sé". "Venimos con una marca que hay que llevarla. Es un apellido que tiene su carga, pero yo lo llevo con mucho orgullo", sumó Macri.

Sobre el rol de Juntos por el Cambio como oposición, dijo que "no hay antecedentes en la Argentina de que una coalición de gobierno que pierde permanezca unida". "No sé si se volverá a presentar [Mauricio Macri]. En nuestro espacio político no hay pensamiento único. Estamos haciendo mucha autocrítica de lo que hicimos mal. Todavía no se sabe quién va a ser el líder ni el candidato, es muy temprano y no es momento", opinó el intendente de Vicente López.

Consultado por su futuro, confesó tener "una pasión muy grande" por la provincia de Buenos Aires: "La amo y me duele la postergación, las oportunidades perdidas y creo que al que se siente en ese sillón le tiene que doler lo que le pasa a la gente. Me gustaría que el próximo gobernador haya sido intendente, porque para arreglar esta provincia tenés que ponerla de pie con 135 aliados del partido que sean".

"Esta provincia está descentralizada en 135 intendencias y no hay que pelearse. A Kicillof le falta un poco, yo intento ayudar a que ello ocurra, pero falta. Hay un terreno inmenso para que trabajemos más en equipo", dijo.

Sobre el viaje de su primo a Francia, expresó que "entiende que a mucha gente le haya molestado" porque "es un momento difícil". "A mí no me molestó porque entiendo que tenía que hacerlo, me lo explicó. Es un compromiso que lo postergó bastante, debía haber asumido hace tres meses (como presidente de la Fundación FIFA)", concluyó.