Jorge Macri dijo que “no ve chances” de un acuerdo entre Pro y La Libertad Avanza en la Provincia ni en las elecciones nacionales

A menos de dos semanas para las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, donde Propuesta Republicana (Pro) y La Libertad Avanza (LLA) no lograron formar una alianza para ir juntos, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo que, en miras a las votaciones nacionales y las de la Provincia, no ve chances de un acuerdo.

“Sinceramente, por lo que escucho de Mauricio [Macri], no veo chances de un acuerdo. Y en la Provincia tampoco. No estoy muy metido en el tema, aunque la conozco mucho, pero [Sebastián] Pareja -articulador de Karina Milei- dijo que el único sello va a ser La Libertad Avanza. Entonces es por sumisión. Es medio lo que pasó en la Ciudad”, expresó en Cenital.

Además, siguió: “Un acuerdo político o un frente electoral, es parecido a una Pax Romana, donde uno cree en unas cosas y otros en otra pero nos respetamos y nos ponemos de acuerdo en principios básicos. Mauricio hace tiempo propuso sentarnos en una mesa a trabajar para discutir los límites de institucionalidad. Yo no me puedo enojar, ir solos es un derecho que ellos tienen”.

En esta línea, Macri apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, quien se presentará en la Ciudad a través de su propio espacio, y dijo que le hace ruido que sea candidato por afuera del Pro. “Es raro, no lo termino de entender. Ni siquiera la crítica a la gestión porque yo nunca cambié de celular y vivo a tres cuadras de él”, sostuvo y acusó que está jugando en contra.

En cuanto a la actualidad en materia económica, el jefe de Gobierno apoyó las medidas del presidente Javier Milei, como la baja de la inflación, sin embargo, subrayó que los porteños no están viviendo bien y que falta creencia en el Estado. “Si hablás con los gastronómicos, no hay ni uno que venda un 30% menos que el año pasado. Yo no sé si cierra y aguanta o no, pero sí sé que no hay consumo y la gente la está pasando muy mal. Por primera vez en la historia, el 30% de la gente que tiene trabajo formal está bajo la línea de la pobreza. Son datos objetivos. Hay una economía muy afectada, yo lo veo en la recaudación de la Ciudad también”, explicó.

Macri, sobre los anuncios de la línea F del subte: “Todas las obras en las que nos comprometimos las terminamos”

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño le respondió al diputado Leandro Santoro, quien declaró que los anuncios de la construcción de la línea F del subte son una “publicidad engañosa”. Al respecto, Macri dijo que tiene una concepción equivocada y explayó: “Empieza una licitación, lo que quiere decir que vamos a tener un subte. Hoy ya estamos en proceso y en periodo de ideas internacionales porque yo quiero financiación privada”.

Además, explicó que desde el gobierno porteño anunciaron la nueva línea con anticipación a modo de estrategia. “Si hoy vas a Parque Patricios, donde se extendió la H, el barrio cambió mucho y eso se debe al subte. Cuando vos anunciás que se empieza a construir, hay gente que empieza a tomar la decisión de hacer desarrollos inmobiliarios en zonas que hoy no lo pensarían. Yo necesito sacar el desarrollo del norte de la Ciudad para que vaya al sur. Eso va a llevar tres años”.