Jorge Macri: “Fernán Quirós no es fundador de Pro; tal vez tiene menos historia, pero es parte de nuestro espacio”

escuchar

En una semana crucial para la carrera presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri prefiere ser cauto. Sabe que un error no forzado podría sumar presión a la interna por la sucesión porteña. Sin embargo, el primo del expresidente no oculta su ambición de pelear por el cetro de Larreta. Muestra sus credenciales para heredar la fortaleza de Pro y ataca de manera elíptica a sus principales competidores: Martín Lousteau, la apuesta de la UCR, y Fernán Quirós, la carta de Larreta. “Quiero evitar que nadie destruya lo hecho por Pro en la Ciudad”, remarca. Atento al clima de desconfianza en el larretismo, es críptico a la hora de resaltar sus diferencias con el alcalde y deja entrever que Macri no jugará ni optará por ser el gran elector en 2023. Eso sí, advierte que “su opinión será relevante”.

-¿Por qué cree que está mejor posicionado que sus rivales para ser el candidato de Pro en la Ciudad?

–Quiero ser jefe de gobierno porque gestionar me apasiona. Tengo años de gestión en Vicente López, un distrito un poco más chico, pero muy similar a la Ciudad y que los porteños conocen bien. Esa preparación me permite cuidar lo que Mauricio y Horacio han hecho.

-Quirós confirmó su postulación, ¿el ministro de Salud es el candidato de Larreta?

-Hoy somos muchos. Y eso está buenísimo. La competencia saca lo mejor de mí y me desafía. Voy a trabajar para que el Pro tenga un solo candidato y ser ese postulante.

-¿Es posible ese escenario con el clima interno que hay en Pro?

-Es posible y creo que los porteños se lo merecen, porque el desafío es cuidar todo lo hecho y evitar que nadie lo rompa o destruya los logros de estos dieciséis años de gestión.

-¿Considera que Quirós representa una expresión de Pro?

-Bueno, no es fundador de nuestro espacio. Tal vez tiene menos historia, pero es parte de Pro.

-Cuando usted dice que pretende “que nadie rompa” lo que hizo Pro, ¿se refiere a la UCR?

-Yo sé que puedo proteger esta Ciudad. Vine a proteger esta ciudad de los ataques del kirchnerismo. Sé gestionar con cuidado y tengo experiencia. No es fácil gestionar la Ciudad, no es para cualquiera. La gente sabrá quién puede cuidarla.

-Quirós propone una “mirada humanista”. ¿Cuál diría que es el diferencial de Jorge Macri?

-Yo tengo tanta firmeza para proteger a la Ciudad como sensibilidad para no dejar a nadie atrás. Los tiempos que se vienen en el país van a ser complejos. La Ciudad tiene que ser un faro de la Argentina posible. Quiero ser parte de ese proyecto.

-Lousteau dice que es “un liberal de izquierda”, que quiere un Estado eficiente, pero “grande”. ¿Usted cómo se define?

-Claramente, como un Pro. Alguien que lo apasiona transformar y mejorar el día a día de la gente. Y entiendo el equilibrio necesario entre un privado exitoso y un Estado presente, pero que no ahogue.

“La opinión de Macri va a ser relevante, pero eso no quiere decir que vaya a tomar partido por uno u otro”, afirma Alejandro Guyot

-¿El Pro está más cerca de Javier Milei que de la visión radical ?

-El Pro está cerca de lo que fundó Mauricio. Somos un espacio político con identidad. Hay otras fuerzas con las que compartimos algunbanderas y tenemos diferencias.

-¿Está de acuerdo con desdoblar la elección porteña para evitar el factor Milei o esa decisión beneficiaría a Lousteau?

-Sería muy pequeño y miserable poner la discusión en ese tono. Yo puedo competir en cualquier escenario. Ahora, deberíamos preguntarnos si en este contexto, con este humor social, y la crisis que hay, es razonable tener muchas elecciones y pedirle a la gente que vote tantas veces en el año. Es una reflexión.

-Hace más de un año que es ministro en la Ciudad, ¿qué déficits nota en la gestión de Larreta y qué reformas plantearía?

-Primero, sin ninguna duda -y no me parece menor-, cuidar todo lo hecho y evitar que lo destruyan. Segundo, recuperar y lograr una costa como la Ciudad se merece. Hay que seguir trabajando en Seguridad, que es un reclamo y una necesidad muy fuerte de la gente.

-Más allá del fallo de la Corte por el recorte de coparticipación, ¿hay margen para bajar impuestos en la Ciudad?

-Hay que seguir revisando qué podemos hacer para quitar presión impositiva. Si tenemos la posibilidad de volver a gobernar la Nación, la provincia y la Ciudad, es imprescindible que bajemos la presión impositiva en todo el país. Yo creo que la Ciudad tiene que liderar ese camino en el gobierno que viene.

-¿Bajaría ingresos brutos?

-Bueno, es uno de los principales impuestos. Pero si trabajamos con ingresos brutos, tenemos que trabajar con todas las provincias, porque si no generaríamos asimetrías.

-Bullrich es muy crítica del accionar de Larreta frente a los piquetes. ¿Falta “firmeza” y orden público en la Ciudad?

-Lo que tenemos que hacer con los problemas de los planes es quitar la intermediación. Esa gente se moviliza porque tiene miedo que les saquen los planes. La fortaleza de esos pseudo-líderes, que no son elegidos por nadie, radica en que le instalan el miedo a la gente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando seamos gobierno es quitar esa intermediación. Después hay que acercar el Estado a donde está la demanda. Mucha gente que viene a reclamar a la ciudad vive en otros lugares.

-¿Cree en la economía popular que plantea Juan Grabois y apoya incluso María Migliore?

-Creo en toda forma de emprendimiento privado digno que le dé libertad a la gente, más allá de los títulos. La Argentina necesita recuperar capacidad de vivir dignamente de tu esfuerzo, sin necesitar ni depender de nadie.

“Hay que medir bien en las encuestas y saber gestionar”, dice Jorge Macri Alejandro Guyot

-¿Marcelo D’Alessandro debe volver a su cargo? ¿La Ciudad puede seguir sin ministro de Seguridad?

-Su licencia fue una decisión que tomaron Horacio y él de común acuerdo, por lo tanto lo que hagan es una decisión de ellos.

-Hace poco hubo una protesta por los sueldos del personal de salud en la Ciudad. ¿Esa es una gran deuda pendiente de Pro?

-El problema de los sueldos es la inflación. Todo reclamo salarial deviene del defecto de un gobierno nacional que es una catástrofe, que ha destruido la clase media y el poder adquisitivo, porque ha roto el vínculo entre esfuerzo y premio.

-¿Fue un error de JxC utilizar el término “bomba” en el último comunicado de JxC? ¿Desestabilizan al hablar de deuda impagable?

-Lo que genera la incertidumbre es la ausencia de norte, la inflación, las promesas huecas, decir que la inflación es de cuatro y después la realidad te golpea con un siete. El no gobierno genera incertidumbre, no un título, una palabra o una declaración en un comunicado.

-El ala que responde a Bullrich o Macri es crítico de la política social de Larreta en la Ciudad. ¿El jefe porteño hace “buenismo”?

-Lo que tenemos que hacer con los problemas de los planes es quitar la intermediación. La fortaleza de esos pseudo-líderes, que no son elegidos por nadie, radica en que le instalan el miedo a la gente. Después hay que acercar el Estado a donde está la demanda. Muchos que vienen a reclamar viven en otros lugares.

-¿Larreta tendría sumar más dirigentes para apuntalar su proyecto presidencial?

-A mí no me sumaron para un proyecto presidencial, sino para gestionar la Ciudad.

-¿Y la llegada de Martín Redrado fue para rodear a Larreta?

-No, su rol es tener una mirada estratégica para la Ciudad. De hecho, estamos viendo con él el eje de transporte eléctrico, y del financiamiento para bajar las emisiones de carbono. Estamos trabajando en miradas específicas y estratégicas para la Ciudad.

Entrevista a Jorge Macri en la jefatura del gobierno de la Ciudad Alejandro Guyot

-¿Por qué el macrismo lo mira de reojo a Redrado? ¿Es por su vínculo con Sergio Massa?

-No escuché eso. Pero todo el mundo puede tener opinión.

-Dice que es posible que haya un solo candidato de Pro. ¿Eso se resuelve a través de un acuerdo o en una interna abierta previa a las PASO?

-Hay que esperar, tener paciencia y trabajar. Puede ser parte de un acuerdo, porque alguien esté mejor posicionado en su capacidad de gestionar y en las encuestas. Hay que tener las dos cualidades. ¿No? Y si no hay un acuerdo, a la cancha y a competir. La competencia saca lo mejor de mí.

-¿Ese acuerdo debe ser entre Macri y Larreta?

-No, son muchos los referentes nacionales, como Patricia, María Eugenia [Vidal], Mauricio, Horacio, [Diego] Santilli, [Cristian] Ritondo o Federico Pinedo. Conociendo nuestra lógica, imagino que el diálogo va a ser amplio.

-¿Le molesta que el larretismo diga que Vidal podría ser candidata a jefa de gobierno y convertirse en una prenda de unidad?

-Yo veo una María Eugenia muy enfocada en el proyecto nacional. Para mí, es una de nuestras tres candidatas a presidente. Y tenemos la suerte de tener tres grandes postulantes.

-¿Santilli es su candidato a gobernador? Usted sacó un tuit para apoyarlo.

-Sí, como apoyo a otros. Veremos cómo termina esa película. Diego tiene la cualidad de haber ganado la última elección, cuenta con una experiencia, pero Cristian también es muy buen candidato. O los intendentes que se han anotado dentro de Pro conocen la provincia. A mí me entusiasma que seamos tantos. Me muestra una cualidad de una fuerza política y de Mauricio como líder que ha logrado generar muchas figuras. Es un atributo de Pro.

-¿Larreta no pudo o no quiso generar un sucesor en la Ciudad?

-Bueno, ahora somos varios los que estamos compitiendo.

-¿Hay que “terminar la grieta”, como dice Larreta?

-Lo que hay que terminar es con los problemas de la gente. A veces, es plantándote muy firme en tus ideas y siendo absolutamente inflexible porque no vas a aceptar que avancen sobre la Ciudad y quieran romper el Poder Judicial. No conozco un solo método. Yo tengo tanta firmeza como capacidad de diálogo, pero hay cosas donde yo no voy a tranzar, porque me definen. Yo he estado en la vereda de enfrente del kirchnerismo desde que llegué a la política y lo hice en la provincia donde Cristina se hizo más fuerte. Siempre estuve y voy a estar en la vereda de enfrente del kirchnerismo.

-¿Con qué “cosas” dice que usted “no va a tranzar”?

-Por ejemplo, con alterar o querer avanzar sobre la libertad de la gente. Este gobierno intenta ser totalitario y tiene como modelo a [Hugo] Chávez y [Nicolás] Maduro. Y yo no lo quiero para la Argentina. Cuando eso esté en juego, no hay diálogo, sino firmeza.

-¿Macri debe definirse pronto si será candidato o no, como dijeron Lousteau o Mario Negri?

-No, es bueno que la gente observe lo que cada uno va haciendo.

-Al observarlo a Macri, ¿intuye que juega o que no será candidato?

-Lo he dicho. Lo veo más en un rol de mentor, pero no le voy a decir lo que tiene que hacer. Tiene experiencia, es capaz, ha sido presidente y es el fundador de nuestro espacio. Lo veo en una actitud de un liderazgo mentor, un salvaguarda de hacia dónde tiene que ir el país, nuestro norte, para qué vinimos a la política.

-¿Le preocupan los cortocircuitos con la UCR en las provincias? ¿Qué opina de la amenaza de Omar De Marchi de romper en Mendoza con el apoyo de Larreta?

-Primero, JxC es la reunión de varios actores relevantes y cada uno defiende miradas, con algunas diferencias o sutilezas, pero hay algo que cuidar la unidad. Tenemos la responsabilidad de ser alternativa real de gobierno para este país. Nuestro espacio no es de oposición, sino de gobierno. Así que tenemos que competir, dirimir nuestras diferencias, mantener la unidad y resolver problemas.

Entrevista a Jorge Macri en la jefatura del gobierno de la Ciudad Alejandro Guyot

-Con Elisa Carrió en la cancha, ¿pierde votos Bullrich en una interna de JxC, como se esperanza el larretismo?

-No creo en esa lógica esa cosa de que si tal es candidato, le roba votos al otro es subestimar a la gente. Carrió es una figura fundadora e importante de nuestro espacio. Es buenísimo que Carrió quiera competir; que Morales quiera ser presidente -Lousteau dijo que es su candidato-, o sea, que la UCR tenga su propuesta clara y unificada; que el Pro tenga sus candidatos; o que Pichetto quiera serlo con sectores peronistas. Eso es muy robusto, muy fuerte. A mí me gusta cuando veo eso.

-¿Aspira a convencer a Carrió de que lo apoye en la Ciudad? Ella apuesta por Quirós.

-Hay una buena relación. La respeto. Vamos a ver cómo se terminan acomodando las candidaturas.

-¿Milei crece por la interna de JxC o porque la sociedad pide una receta nueva?

-Milei expresa ideas con formas que no comparto. Algunas de sus banderas son las que nosotros sostenemos hace tiempo, como la libertad o la capacidad de emprender de manera privada.

-¿Macri será el gran elector si decide no ser candidato?

-Mauricio tiene un rol muy importante. De todos los que se sientan en esa mesa es el único que fue presidente, con lo cual su opinión va a ser relevante. Eso no quiere decir que vaya a tomar partido por uno u otro. Seguramente, va a votar, pero el voto es secreto.

-Ahora, si Macri apoya a alguien en la interna nacional, en la Ciudad o en la provincia, ¿ese candidato va a ganar? ¿Ese dedo será determinante?

-Mauricio es alguien relevante, pero no lo veo hoy en ese juego, porque cree mucho en la gente. Vino a participar en la política porque cree en la gente. Va a ayudar a que la gente elija con libertad y en una sana competencia.