“Tormenta negra”: 27 detenidos en el operativo desplegado por la Policía de la Ciudad en las villas porteñas

El despliegue de 1500 uniformados de la Policía de la Ciudad en las villas porteñas, operativo denominado “Tormenta Negra”, tuvo como resultado la detención de 27 personas, el cierre de cuatro puntos de venta de droga y 25 comercios clausurados.

Así lo informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. También por infracciones de tránsito se secuestraron 113 motos y 64 autos y se levantaron de las calles 35 vehículos abandonados. Además se hicieron siete contravenciones por “uso de arma impropia” (cuchillos, facas, entre otras).

“Ninguna persona de bien tiene por qué vivir con miedo. Los únicos que tienen que tener miedo son los delincuentes”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El despliegue se realizó en forma simultánea en las villas 31, 1-11-14, 21-24, Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, la Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrio 15, INTA-Bermejo, Padre Múgica, Cildañez y Barrio Mitre.

Enorme operativo en la ciudad de Buenos Aires

Participaron agentes de Orden Urbano, Pacificación Barrial, Unidades Especiales (división perros K9, drones, helicópteros y antibombas), Seguridad Comunal e Investigaciones, agentes en motos, cuatriciclos, de la guardia de infantería y de las brigadas antidrogas y sustracción de automotores. También, personal del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automóviles, de la Agencia Gubernamental de Control, de Espacio Público, equipos del Serviacio de Atención Médica de Emergencia (SAME) y agentes de Tránsito.

Los números del operativo:

Villa 31: cinco detenidos mayores de edad por infracción a la Ley 23.737 que penaliza la tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes. Se secuestraron envoltorios con cocaína, marihuana y pasta base, además de celulares y armas. Un detenido por atentado y resistencia a la autoridad. Un cierre de búnker. Se remitieron por infracción de tránsito catorce 14 motos y cinco autos por falta de documentación.

Villa Zavaleta: cuatro detenidos por infracción a la ley de estupefacientes con marihuana, pasta base, celulares y tablets. Se cerró un búnker y se e remitieron por infracciones de tránsito 32 motos y 14 autos. Se clausuraron cinco comercios de venta y arreglo de teléfono celulars y se levantaron 16 autos abandonados.

Barrio Fraga y la Carbonilla: hubo un detenido por infracción a la ley 23.737, tenía marihuana en su poder; se cerró un búnker de venta de droga, se clausuraron 11 comercios y se remitieron por infracción de tránsito diez motos.

Barrio Mitre: se remitieron seis motos remitidas a depósito por infracciones de tránsito.

Barrio Rodrigo Bueno: se detuvieron dos personas con marihuana.

Barrios 15, Inta, Bermejo y Mugica: se detuvo a un hombre mayor de edad por atentado y resistencia a la autoridad; se apresó a una persona que tenía pedido de captura y a otra que estaba imputada por encubrimiento. También se cerró un búnker de venta de droga.

Villa 1-11-14: hubo cuatro detenidos por causas de droga y tenencia de armas de fuego

Barrios 20 y Cildañez: un detenido mayor de edad por infracción a la ley de estupefacientes y tres detenidos por tenencia de armas y cosas robadas.

Barrios Fátima, Carrillo y Piletones: tres detenidos por iunfracción a la ley de drogas y otro por desobediencia con una moto secuestrada.

El despliegue de la Policía de la Ciudad en la villa 31 Policía de la Ciudad

“Nunca antes hubo un operativo como este, coordinado como nunca antes. Tiene un solo objetivo: proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires, donde no vamos a tolerar que vengan a instalar la inseguridad, el narcotráfico ni el narcomenudeo. Nosotros vamos a proteger esta Ciudad, que está en riesgo por el delito instalado en el conurbano, y no queremos que lo peor del conurbano se instale entre nosotros”, dijo Macri.