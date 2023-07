Jorge Macri reflexionó sobre la derrota en Córdoba y advirtió sobre la elección porteña: “Me preocupa”

escuchar

El precandidato a jefe de Gobierno de Pro, Jorge Macri, se refirió el domingo por la noche a la derrota que sufrió Juntos por el Cambio en las elecciones municipales de Córdoba y en especial en la capital de esa provincia. “Podríamos haber hecho una buena intendencia”, dijo. Además, advirtió sobre el alto nivel de abstención que hubo en las votaciones y se mostró preocupado ante la posibilidad de que ocurra algo similar en la ciudad de Buenos Aires con la utilización del sistema de elección concurrente que estipuló Horacio Rodríguez Larreta de cara a las PASO.

En diálogo con José Del Rio, en su programa Comunidad de Negocios por LN+, el ministro de Gobierno porteño sostuvo que “es una pena que no haya ganado Juntos por el Cambio en Córdoba capital”, y que en todo caso la coalición debe reflexionar sobre el por qué de su derrota y sobre todo por qué hubo hasta un 10% menos de participación ciudadana.

“Me preocupa el nivel de participación bajo. No porque perdés o ganás con eso, sino porque la legitimidad se construye en la participación. No me gusta que le transfieran el poder a otros sin ir a votar, porque si no vas a votar le transferís el poder a otro... La no participación es mala”, analizó y agregó: “Además de hacer un análisis de por qué no ganamos, es bueno que reflexionemos qué está pasando que la gente no se va a expresar, a favor o en contra”.

En ese sentido, especuló con que la abstinencia podría repercutir también en la ciudad de Buenos Aires por el sistema de votación. “Invito a los porteños a que voten en una elección que va a hacer un poquito compleja porque el mismo día van a elegir presidente y jefe de gobierno con dos sistemas... Me preocupa que todavía no haya tanta información”.

“Mucha gente nos pregunta sobre las boletas y les tengo que explicar que es con una pantallita... Vamos a tener que invertir todos en una votación que va a tener dos formas de votar ”, consideró Macri.

Sin embargo, arremetió contra el kirchnerismo y sus spots en torno al “miedo” sobre lo que podría hacer la oposición de volver al gobierno. “Es habitual que el kirchnerismo trate de generar temor respecto del cambio. El gran miedo que tienen es a perder el poder, son gente que no estuvieron en otro lado que no sea en el poder o la política”.

Como ejemplo utilizó la campaña en contra de Macri cuando se presentó en 2007 para la ciudad. “Me hace acordar a la campaña de Macri en 2007, porque cuando ahora uno analiza la situación de CABA, es un estado con más seguridad, salud y educación”.

Aunado a ello, señaló que “hay una discusión en la sociedad que es sobre el rol y tamaño del estado”, y por consiguiente el gasto político. “El Pro trajo una bandera de rebeldía respecto al mal gasto de la política en el estado y su rol... Hay que volver a desafiarnos en ese sentido”, sugirió.

En relación a eso, volvió a cargar contra el kirchnerismo, dado que, según su punto de vista, “han dinamitado a la sociedad toda”. “Lo escuchaba al presidente justificándose sobre la guerra en una entrevista reciente desde la cumbre de la Celac… Triplicaron la inflación que les dejamos”. “El kirchnerismo habla para la tribuna, pero nunca corrige los problemas”.

De la misma forma, fue consultado sobre la alta medición en las encuestas del gobernador bonaerense Axel Kicillof de cara a una eventual relección, pese a las circunstancias económicas y niveles de inseguridad. Desestimó que sea invencible y consideró que tanto Diego Santilli como Néstor Grindetti son buenos exponentes para suceder al exministro de Economía de Cristina Kirchner.

“Vamos a ver si es competitivo”, dijo Macri sobre Kicillof. “Estoy convencido de que vamos a ganar con una PASO competitivas y buenos candidatos a gobernador como Santilli y Grindetti... En la suma de votos les vamos a ganar”, enfatizó.

Después, se le consultó acerca de la abundante propaganda con afiches en la ciudad de Buenos Aires que tiene Martín Lousteau en detrimento de su persona, y analizó que eso, y el vandalismo sobre sus afiches, no afectan el voto de la gente. “No lo sé, hay un nivel de tensión en nuestro frente, amplio… Es mucho folclore. A la gente no le incide, se toman la decisión votar con mucha seriedad”.

“La gente valora la gestión. He cumplido lo que prometí y estoy para cuidar”, explicó en relación a su intendencia a frente de Vicente López. “Creo que la gente busca gente que gestione y eso es lo que traigo yo en la ciudad”.

LA NACION

Temas Jorge Macri