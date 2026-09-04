Jorge Macri se reunió con el nuncio apostólico y le transmitió su intención de reunirse con el papa León XIV

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió hoy por primera vez con el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, de cara a la visita que el papa León XIV hará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El alcalde le compartió su deseo de mantener un encuentro con el Sumo Pontífice durante su estadía en el país.

“Después de casi 40 años, la Ciudad volverá a recibir a un Papa. Su llegada será un acontecimiento histórico, de una magnitud que pocas veces nos toca vivir, no solo para la comunidad católica sino para todos los argentinos”, escribió el jefe de gobierno tras el encuentro.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y el nuncio apostólico Michael Wallace Banach GCBA

Durante la reunión, además, le transmitió “la intención de concretar un encuentro con el Pontífice y entregarle la llave de la ciudad”, según informó el gobierno porteño a través de un comunicado de prensa.

Por su parte, se espera que el Papa mantenga una reunión bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

En su gestión, Jorge Macri les entregó la distinción de la llave de la ciudad a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en 2024.

Jorge Macri junto a Giorgia Meloni

El Papa realizará actividades masivas en la ciudad de Buenos Aires. Entre ellas, se barajan una misa central al pie del Monumento de los Españoles y, ahí mismo, un encuentro con jóvenes; una visita a la Catedral Metropolitana; posibles eventos en el Palacio Libertad, la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Teatro Colón; un encuentro ecuménico interreligioso en el Palacio San Martín; un homenaje al libertador de América en la Plaza San Martín; y una recorrida por la Cárcel de Devoto. También tiene previsto visitar la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La reunión entre Jorge Macri y Banach fue en la sede de la Nunciatura Apostólica. También asistieron el secretario general y de Relaciones Internacionales porteño, Fulvio Pompeo, y la directora general de Cultos de la Ciudad, Pilar Bosca.

Según el comunicado oficial, ambas partes reafirmaron la voluntad de “continuar trabajando en una agenda común basada en el diálogo, la libertad religiosa y la promoción del bien común”.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; el secretario general, Fulvio Pompeo; la directora general de Cultos, Pilar Bosca; y el nuncio apostólico Michael Wallace Banach GCBA

El jefe de gobierno porteño destacó que “la ciudad se caracteriza por la diversidad, la convivencia pacífica y el diálogo entre las distintas comunidades religiosas, además del aporte de las comunidades de fe en el trabajo social, educativo y comunitario”.

Esta semana, la planificación de la visita del Papa registró avances a raíz de la segunda “misión de avanzada” del Vaticano, encabezada por el coordinador de los viajes apostólicos de la Santa Sede, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda.

En línea con la reunión de Jorge Macri con Banach, ayer el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió en La Plata al presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, para definir la agenda del Sumo Pontífice en el territorio bonaerense.