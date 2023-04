Jorge Macri se sumó a la críticas contra el uso de Boleta Única para las elecciones porteñas

escuchar

El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, se sumó a las críticas de su primo, el expresidente Mauricio Macri, y cuestionó de manera preventiva la eventual decisión de usar el mismo día dos sistemas diferentes de votación para la elección local y la nacional que adoptaría el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

“Me parece mal cambiar las reglas a último momento”, afirmó el ministro político y precandidato de Pro a jefe de gobierno porteño, quien calificó la convocatoria con boletas concurrentes como “un experimento caro y complejo”.

En ese sentido, se quejó porque “cada persona va a tener que votar en dos cuartos oscuros distintos, con dos urnas, o en el mismo cuarto, pero va a tardar el doble”.

Aunque todavía no es oficial, Rodríguez Larreta tendría decidido convocar a la elección porteña junto con los comicios nacionales, pero aplicando el sistema de boleta electrónica en simultáneo a la boleta de papel que se usa a nivel nacional.

“No forzaría sistemas electorales en función de especulaciones, en función de si me conviene o no. Creo que tenemos que facilitarle la vida y gastar la menor cantidad de plata posible en un acto eleccionario” , agregó Macri, quien enfrenta otro frente de tormenta: parte de la Coalición Cívica y la UCR señalan que el intendente de Vicente López en uso de licencia no cumple con los requisitos de domicilio para ser candidato en la Ciudad.

Jorge Macri dijo que conversó la cuestión durante la semana pasada con el jefe de Gobierno y que quedaron en reunirse este lunes, razón por la cual especuló con que “no habrá decisión antes”.

“A mí me preocupa el costo adicional que puede tener este sistema electoral, la complicación a la gente y cuál es el mensaje que damos forzando un sistema que hasta ahora no se usó nunca y en un momento donde la gente está con poca paciencia, y con justa razón”, opinó.

Macri eludió profundizar sobre las causas de la eventual determinación porque aún no fue adoptada, pero insistió en que, “si se toma, es mala”. “Tenemos que facilitarle la vida a la gente para que vote y no complicarla”, insistió el ministro político porteño.

No obstante, se mostró dispuesto a enfrentar la elección primaria aún con estas reglas de juego. “Juego en cualquier cancha, la gente es adulta, sabe votar y no me asusta”, sentenció.

También eludió opinar cuando se le consultó acerca de si la medida sería adoptada en función de los intereses del senador radical Martín Lousteau, otro de los interesados en convertirse en el futuro jefe de Gobierno porteño por la escudería de Juntos por el Cambio y de buena sintonía política con Rodríguez Larreta.

“No creo que estemos tomando una decisión en función de eso. Tendríamos perdido el norte. Es una discusión que luego se da en el marco del frente electoral, cómo se pegan las boletas. Es una decisión que eventualmente tomará el jefe de Gobierno y la explicara él”, aseguró.

En el final, Macri coincidió con su primo y expresidente en manifestar su “confianza en los porteños” ya que “van a votar lo que quieran votar más allá del sistema electoral”. Pero volvió a la carga e insistió en su preocupación en que el sistema que se elija “sea complejo, incómodo y poco participativo”.

LA NACION