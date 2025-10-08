Jorge Taiana puso en duda que Milei conceda la extradición de Machado: “También anunció que dolarizaba y no lo hizo”
El candidato a diputado de Fuerza Patria para la provincia de Buenos Aires sostuvo que el presidente y dijo que el mileísmo “es una catástrofe”
El primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, puso en duda que Javier Milei finalmente apruebe la extradición del empresario denunciado por narcotráfico, Fred Machado. Los dichos de quien fue ministro de Defensa surgen el mismo día en que el Presidente anunció que dio las directivas para que se instrumenten los pasos administrativos y diplomáticos necesarios.
“Ahora tiene que decidir el Presidente”, dijo Taiana. En el marco de la entrevista realizada en el canal de streaming Cenital, la periodista María O’Donnell le recordó el reciente anuncio de Milei al respecto. Sin embargo, el candidato de Fuerza Patria insistió: "También anunció que dolarizaba y no lo hizo. Vamos a ver, ojalá le dé el trámite que corresponda, porque de lo contrario sería un hecho muy raro".
Por otra parte, Taiana cuestionó con dureza a Milei y a su gestión. “El mileísmo es una catástrofe para el país. Me avergüenza que el gobierno lo presida el señor Milei y ver el espectáculo del lunes a la noche, con La Banda Presidencial, que justo le ponen ese nombre cuando están sacando a un financiado por el narcotráfico de primer candidato, que tiene el mismo abogado que el presidente”, expresó.
Consultado sobre si, entre todos los presidentes democráticos, Milei es el que más lo avergüenza, respondió de manera afirmativa y profundizó: “Hubo algunos con los que no he estado de acuerdo, algunos con los que he tenido diferencias importantes, algunos que han fracasado, pero me parece que no puede haber un jefe de Estado que diga ser el topo que viene a destruir el Estado desde el interior o que diga que los que no pagan impuestos son héroes y que la injusticia social es una inmundicia. Se burla de nosotros y la Argentina no merece tener un presidente que ponga tan baja la vara”.
En otro tramo de la entrevista, Taiana se refirió a la controversia por la reimpresión de boletas y marcó que no se trata de un asunto partidario, sino de un tema administrativo que debe resolver el Estado. “Las boletas son del Estado, así que el Estado es quien tiene que decidir. No es como la boleta de antes, sistema en el cual los partidos emitían las boletas que querían. Ahora no, ahora una vez inscripto, revisado y aprobado, es un tema que está cerrado”, explicó.
Taiana también señaló lo que calificó como una “deriva autoritaria” del Gobierno. “Tenemos un gobierno de ultraderecha que se dedica a incitar la violencia y ataca a los opositores y a los periodistas”, planteó.
Por otro lado, cuestionó el programa económico. “El Gobierno está haciendo un camino que es muy autodestructivo, porque sigue pisando la inflación a través de medidas financieras y una caída del consumo que es brutal”, dijo.
En ese sentido, también apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “El experto en fuga de dinero está gobernando nuestra economía por segunda vez. Ya fracasó con Macri y ahora fracasó de nuevo con Milei. No sé si recibirá una nueva vida con el préstamo de los Estados Unidos y volverá a fracasar, porque en general lo que hace es un sistema que solo beneficia a la especulación financiera y no deja nada a la producción, al mercado interno, a nada”.
