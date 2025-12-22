Apuraron la asunción de los tres miembros en la Auditoría y Pro denunció un nuevo pacto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo

Como sucedió el jueves pasado de madrugada en la Cámara de Diputados, kirchneristas y libertarios volvieron a ponerse de acuerdo y apuraron este mediodía la asunción de los tres representantes de ese cuerpo en la estratégica Auditoría General de la Nación (AGN). El bloque de Pro, que había presentado un amparo judicial para evitar que se consumase la jura de los nuevos auditores, presentó una impugnación formal ante la AGN.

“Del mismo modo que corrieron desesperados para votar a las 2:55 de la madrugada, hoy volvieron a apurarse para consumar una jura irregular”, acusó el jefe del bloque de Pro Cristian Ritondo, quien insistió en que las tres designaciones en la AGN “nacen viciadas de nulidad, con resoluciones fechadas antes de que existiera la votación y con una causa judicial de amparo ya en trámite”.

Ante la posibilidad de que la Justicia pudiese frenar la asunción de los nuevos miembros, la ceremonia de jura se celebró este mediodía a las apuradas y en el mayor sigilo. El presidente de la AGN, el peronista Juan Manuel Olmos, fue el encargado de tomarles el juramento. Así tomaron posesión del cargo el kirchnerista José Forlón –quien cumplirá su segundo mandato en el organismo-; Rita Mónica Almada –de La Libertad Avanza- y Pamela Calletti –cercana al gobernador de Salta Gustavo Sáenz-.

Según el bloque Pro, por representación numérica el lugar de Calletti le corresponde al partido amarillo y advirtió que la resolución por la cual se designaron a los tres auditores es nula de nulidad absoluta. Entre los principales argumentos que planteó ante la Justicia se destacan la violación del temario de sesiones extraordinarias −ya que la designación de auditores no figuraba en el decreto de convocatoria−; la irregularidad del procedimiento, al haberse presentado la moción sin debate previo y sin tratamiento en Labor Parlamentaria; y el avasallamiento de los derechos de las minorías parlamentarias.

“No se trata de una discusión política, sino de legalidad, debido proceso y respeto por la Constitución. La AGN es un organismo de control y transparencia. De ningún modo se puede avalar la incorporación de miembros de forma inconstitucional, de madrugada y a las apuradas”, cuestionó Ritondo.

Olmos, encargado de tomarle el juramento de los nuevos auditores, sostuvo que el trámite “se hizo de acuerdo a derecho y en cumplimiento de la resolución adoptada por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”. “Es un acto institucional de trascendencia, ya que comienza a funcionar correctamente el órgano constitucional de control externo”, sostuvo.

“Con esta toma de posesión de sus cargos, el colegio de auditores generales alcanza el quorum necesario para funcionar y ejercer la tarea de control externo del Sector Público Nacional, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional y las leyes que regulan el sistema de control público”, añadió.

