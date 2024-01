escuchar

Los primeros encuentros para avanzar con el tratamiento de la ley ómnibus están dando que hablar, no solo por el contenido de las discusiones, sino por las formas. En la tarde de este miércoles, el diputado de Unión por la Patria Santiago Cafiero increpó a José Luis Espert cuando este le cortó el micrófono para que dejara de exponer. “Que un excanciller se levante así de su silla, que estaba como a 30 metros de mi lugar, y amenace con sacarme el micrófono es de muy mala educación”, lo criticó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

“Cuando la gente ve a un político que hace eso es como un chiquito que ve a su papá robando a mano armada. Es una cosa muy fea ver a un referente, entre comillas, superior a uno, comportarse con tanta mala educación con sus pares, sin respetar los tiempos”, apuntó con dureza Espert contra Cafiero.

Para el diputado oficialista, “hay gente, particularmente del kirchnerismo y de la izquierda, que no respeta a sus pares, que hablan de cualquier cosa”. “Parecen adolescentes, es una cosa triste”, dijo esta mañana Espert en diálogo con radio Continental.

En la reunión informativa de Diputados de este miércoles, quien fuera jefe de Gabinete de Ministros de la Nación de Alberto Fernández hizo uso de su tiempo asignado para hacerle varias preguntas al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Pero la alocución comenzó a virar, entonces Espert lo interrumpió. “Cafiero, acaba de hablar el doctor Chirillo. Las preguntas van para él. Después puede hacérselas a otros secretarios”, le dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “Hago todas las preguntas ahora”, insistió el legislador de Unión por la Patria.

Apagan micrófonos pero no podrán apagar la Democracia y la defensa de los derechos de las mayorías.



Nada de lo que quieren hacer le va a mejorar la vida a nadie. No aceptar eso es negar la realidad. — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) January 11, 2024

“Si sigue preguntando lo que usted quiere, le corto el micrófono”, le advirtió, tajante, el legislador de La Libertad Avanza (LLA). La respuesta llegó de inmediato: “Vos no me decís a quién le tengo que hacer preguntas”. “Listo”, resumió Espert, y le silenció el micrófono.

“No me cortes. No me cortes. Eh. Dejame terminar”, lo apuró el excanciller mientras el titular de Presupuesto y Hacienda pretendía continuar con la lista de oradores. Fue en ese momento, en el que se sintió ignorado, que el diputado de Unión por la Patria se levantó de su silla y se acercó hasta Espert. “No tenés nada que hacer acá”, le dijo el referente de LLA. “Perdiste el uso de la palabra”, agregó.

Esta mañana, Espert dijo que fue inflexible con Cafiero y que por eso le cortó el micrófono, pero “me da vergüenza hacerlo”. “Es vergonzoso tener que hacérselo a un colega adulto que está ahí para defender las reglas de la Constitución”, resaltó. “Espero que hoy - cuando prosigan los encuentros informativos - el Congreso esté a la altura de la gente que la está pasando muy mal”, cerró el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

