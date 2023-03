José Luis Espert propuso un nombre para el frente opositor que busca armar con Juntos por el Cambio

escuchar

En medio de conversaciones con Juntos por el Cambio, José Luis Espert manifestó este martes que si eventualmente se conforma un nuevo frente opositor entre ambas fuerzas debería llevar en su nombre un término que considera fundamental: “libertad”. “Esa palabra debería estar en cualquier espacio opositor que se precie de defender las ideas del sentido común”, manifestó a LN+.

Espert aclaró que no busca sumarse a Juntos por el Cambio y especificó que su intención es avanzar en el diseño de un frente opositor nuevo que integre a su espacio “Avanza Libertad” en igualdad de condiciones con los partidos que hoy conforman Juntos por el Cambio: Pro, la Unión Cívica Radical, y la Coalición Cívica. Por eso, sugirió que debe haber un nuevo nombre.

“Ese nuevo espacio opositor me gustaría que tuviera la palabra libertad de la forma que sea. Podría ser ‘Juntos por el Cambio y la Libertad’ o ‘Juntos por la Libertad y el Cambio’”, opinó Espert en declaraciones al programa +Nación, conducido por Luis Majul y Pablo Rossi. El actual diputado remarcó que ese término “debería estar” en la denominación final.

El referente de “Avanza Libertad” señaló que la discusión de un nuevo frente opositor y el nombre que ese espacio forma parte de las conversaciones que mantiene con los dirigentes de Juntos por el Cambio.

“Mi idea es la conformación de un nuevo espacio opositor donde Juntos por el Cambio confluya con las ideas de la libertad y el liberalismo, que tiene en claro la agenda de reformas particularmente económicas que la Argentina necesita”, indicó. Y agregó: “Un nuevo espacio opositor, si gobierna a partir del año que viene, va a necesitar estas ideas dentro”.

“[Se trata de] un nuevo espacio opositor donde el liberalismo forme parte en igualdad, en función de los votos que cada uno saque; con la Coalición Cívica, el radicalismo y Pro, y con una cuarta silla que sea de los liberales”, expresó.

Espert destacó la oportunidad de avanzar en un acuerdo con Juntos por el Cambio y rescató que ese espacio ha hecho hasta ahora “una defensa de las instituciones, la meritocracia, el no personalismo y el no mesianismo” que coincide con sus planteos. A su vez, sostuvo que la decisión de Mauricio Macri de no competir “ratifica” esa impronta.

El legislador rechazó, a su vez, que pueda ser funcional a una fuerza ajena al liberalismo, en el marco de las diferencias que mantiene con Javier Milei. “En 2019 decían que era funcional a Cristina Kirchner, ahora que soy funcional a uno o a otro. Yo soy liberal y como todo ciudadano, si cumplo todos los deberes para ser candidato, lo voy a ser”, consignó.

“Tiene que haber un nuevo espacio opositor, que es aquel en el que estoy trabajando fuerte, que proponga las cosas que hay que hacer para dejar de vivir una crisis cada siete años, y que la gente voto”, sostuvo. Y agregó: “La democracia exige enaltecer el voto y dejar de tirarlo a la basura haciéndolo por el menos malo”.

Espert perdió una diputada

La diputada nacional Carolina Píparo abandonó este martes el bloque Avanza Libertad, liderado por Espert, “por visiones políticas incompatibles”. En rigor, la dirigente ya se había alejado hace un tiempo de esa bancada y había comenzando a mostrarse con Javier Milei.

Píparo comunicó la decisión formalmente a la Cámara de Diputados, en coincidencia con la confirmación reciente de Espert de sus conversaciones con Juntos por el Cambio. La exdiputada bonaerense había tenido fuertes desacuerdos con esa fuerza política antes de acercarse a Espert en 2019.

Con la coherencia como vara rectora, voy a seguir defendiendo los intereses de los miles de bonaerenses que me eligieron para representar desde ésta banca las ideas de las libertad.#BuenosAiresLibre pic.twitter.com/CXwEqL1M4d — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) March 29, 2023

Ahora, informó que formará un monobloque que se denominará “Buenos Aires libre”. ”Tomo esta decisión basándome en la coherencia como base rectora para seguir defendiendo los intereses de los miles de bonaerenses que me han elegido para representar desde esta banca las ideas de la libertad”, señaló la legisladora.

