José Mayans arremetió contra el radical Vischi por cambiar el voto en el Senado

José Mayans, senador que lidera uno de los bloques kirchneristas en la Cámara alta, arremetió esta mañana contra el radical Eduardo Vischi por acompañar el documento para la creación de una comisión investigadora del presidente Javier Milei por el escándalo $LIBRA y después votar en contra de la iniciativa cuando llegó al recinto. Incluso hasta ensayó un insulto y deslizó que pudo haber coimas de la Casa Rosada.

“Supongo que Vischi habrá tenido una persona ahí con el celular esperando, porque estos lo que hacen es subir su cotización. Como hacía [Edgardo] Kueider. Cuando hacen estas maniobras se ve que están subiendo la cotización estos hijos de puta” , se quejó en Radio 10 Mayans, que comparó al presidente de la bancada radical con el exsenador entrerriano aliado al Gobierno que fue expulsado del cuerpo luego de haber sido encontrado en Paraguay con más de US$200.000 sin declarar y todavía está en ese país con domiciliaria.

“¿Creés que lo habrán convencido ideológicamente [a Vischi]? No podemos ser tan ingenuos con lo que está pasando. Después de la Ley Bases aparece un senador con dólares en Paraguay, con la novia joven [por la secretaria Iara Guinsel Costa], con la plata al contado. Y ahora el presidente de la bancada traicionando a sus senadores. En Labor [parlamentaria] firmaron el compromiso, votaron dos veces -la habilitación y la inclusión del tema en la sesión-, y cuando venía la última votación, que hubo un espacio cortito -por eso digo que debía tener una persona con un celular al costado-, votó en contra. Unos cuantos votaron en contra”, insistió el formoseño, que deslizó así una actuación en tándem de Vischi y otros cinco legisladores del mismo bloque con la Casa Rosada.

Los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau (arriba y abajo) votaron a favor de crear la comisión investigadora, mientras que Vischi (en el medio) no acompañó

Mientras el dirigente de la UCR de Corrientes se mantiene en silencio desde que torció su voluntad, acusado desde la oposición de recibir al menos presiones del gobierno libertario a través del gobernador Gustavo Valdés, Mayans no paró con las críticas e incluyó también a Camau Espínola, otro senador de esa provincia, exladero de Kueider en el bloque Unidad Federal y aliado al oficialismo.

“Hoy escuché a Camau, otro... Los dos correntinos, que se jactan de que manejan el Parlamento, Vischi y Camau. Kueider decía que su jefe era Camau, así que si el soldado se llevó eso, imaginate el jefe... Y Vischi teóricamente es opositor de Camau, todo mentira, están todo el día juntos, para mí trabajan juntos”, deslizó el referente kirchnerista, quien hasta afirmó: “Hay una banda acá. La muestra del botón fue Kueider, ahí empezó todo. [Mauricio] Macri y Milei trataron de salvarlo”. Fiel a su estilo, Mayans hasta recordó que al exlegislador con domiciliaria y a su secretaria los echaron del departamento donde cumplían prisión. “Ahora está disfrutando del Paraguay y, como se dice en la jerga, por quilombero lo echaron del edificio”, dijo, irónico.

José Mayans en el recinto Soledad Aznarez

Convencido de que la causa por $LIBRA constituye una “estafa” de Milei y de que afectará al país porque la demanda es contra él como “jefe de Estado”, Mayans consideró que la Justicia argentina debería actuar de oficio, mientras el Gobierno -según su visión- busca bajarle el tono a lo que pasó.

“Esta causa va a dañar al país, por más de que traten de disimularlo, por más de que [Milei] le regale la motosierra al americano ese [por Elon Musk], que hacen un show, una escena de violencia brutal. Encima de que echan gente, se jactan de hacerlo”, siguió el senador, en cuanto a lo que pasó el jueves por la noche (hora argentina) cuando el Presidente se reunió con el magnate dueño de X y actual funcionario de la gestión de Donald Trump, y le llevó de regalo desde la Argentina una motosierra.

El encuentro entre Javier Milei y Elon Musk

Asimismo, Mayans planteó que Hayden Davis, uno de los creadores de la criptomoneda del escándalo, “tiene miedo de que lo maten” y que “por las dudas está cantando y se está ocultando”. En un momento en que no se conoce el paradero del joven que se reunió en varias oportunidades con Milei, el senador -que además cargó responsabilidades sobre el caso en la hermana presidencial, la secretaria general Karina Milei- acotó: “Acá hay servicios de inteligencia metidos, yo no tengo dudas de esas cosas. Por eso el tipo canta. En Estados Unidos la ley es severa en estos temas. Es de una desproporción tal que tengamos un presidente que haya estafado a miles... No tiene desperdicio la nota [con Jonatan Viale] porque él confesó, se autoincriminó, dijo que eran 5000 nomás [los estafados]. Y después el papelón cuando se ve [la irrupción de Santiago Caputo]... bochornoso. Para tratar de arreglar, cada vez embarran peor”.

