José Mayans relativizó el quiebre oficialista en el Senado, pero habló de “desorden”

El jefe del bloque de senadores del Frente de Todos (FdT), José Mayans, relativizó la conformación de la bancada Unidad Federal con exintegrantes que abandonaron el espacio parlamentario que él conduce y parafraseó al expresidente Juan Perón cuando dijo “hay que acostumbrarse a conducir en el desorden porque el orden no existe jamás”.

“Hay que evaluar las situaciones y no enojarse. Ya hablé con (el senador) Guillermo Snopek y coincidimos en muchas cosas y en otras no. Vamos a trabajar para darle al país las leyes que necesita”, afirmó Mayans en declaraciones a Radio 10.

Además, bromeó con que, “como decía Perón, hay que acostumbrarse a conducir en el desorden porque el orden no existe jamás”.

De esta forma, Mayans se refirió a la decisión de los senadores Guillermo Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Camau Espínola (Corrientes) y María Eugenia Catalfamo (San Luis) de conformar el bloque Unidad Federal y dejar de integrar la bancada oficialista.

Kueider, en tanto, aclaró que la conformación de Unidad Federal “no tiene nada que ver con romper o desarmar” el interbloque del FdT porque -remarcó- su espacio parlamentario no abandonó la idea de ser oficialismo y “mucho menos” tiene intenciones de “ser oposición”.

“No nos fuimos del oficialismo. Sólo es una estrategia legislativa. Estamos alineados al Frente de Todos, pero cada uno tiene su pertenencia política”, aseguró Kueider en declaraciones a Net TV y Radio Perfil.

“Nosotros estamos alineados al Frente de Todos, pero cada uno tiene su pertenencia política y no nos estamos metiendo en la interna nacional”, aseguró el senador entrerriano del PJ y agregó: “Yo no creo que le estamos haciendo un juego a la oposición”.

Kueider, alineado con el gobernador Gustavo Bordet, agregó sobre el nuevo bloque. “Buscamos avanzar y poner en agenda temas que favorecen a cada distrito. Por eso hemos decidido conformar un nuevo bloque que nos permita fijar estrategias legislativas para lograr que esos temas puedan ser aprobados; así surgió la confirmación de este bloque que llamamos Unidad Federal, que no tiene que ver con romper ni desarmar nada, por lo que es no es necesario que haya una preocupación por parte del Frente de Todos. Nosotros no buscamos convertirnos en oposición”.

A partir de esta división que se dio en el bloque del Frente de Todos, el oficialismo no pudo sesionar durante el períodos de extraordinarias y, por segundo año consecutivo, la cámara que lidera Cristina Kirchner no le da curso al temario que envió Alberto Fernández desde el Poder Ejecutivo.

El jueves pasado, sin Cristina Kirchner, que estaba de viaje en Santa Cruz, el Senado ratificó sus autoridades para este año y avanzó con los preparativos para la Asamblea Legislativa del miércoles próximo, cuando el Presidente inaugure el período de sesiones.

