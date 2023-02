Eduardo Duhalde le pidió a la justicia electoral que diga si Cristina Kirchner está proscripta

escuchar

El expresidente Eduardo Duhalde se presentó hoy ante la justicia federal electoral para que diga si la vicepresidenta Cristina Kirchner está proscripta, como ella mismo lo afirma, o si por el contrario puede ser candidata en las próximas elecciones. Duhalde advirtió que para él está claro que sí podría competir.

El recurso, que se llama acción declarativa de certeza, fue presentado por Duhalde ante la jueza federal electoral de la Capital, María Servini, y busca llevar claridad ante el argumento político de la vicepresidenta de que la condena a seis años de cárcel en la causa Vialidad, donde además fue inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos, le impide ser candidata.

28/12/2022 Cristina Fernández ded Kirchner POLITICA VICEPRESIDENCIA DE ARGENTINA

En rigor, como esa condena no está firme, porque debe ser revisada por la Cámara de Casación y la Corte, nada impide la postulación de la vicepresidenta, que decidió -según dijo- no presentarse como postulante en las próximas elecciones.

Sin embargo, el kirchnerismo ideó una construcción política: instaló en discursos, afiches y declaraciones la idea de que la vicepresidenta está proscripta y llama a los votantes a “romper” la proscripción con una suerte de “operativo clamor” que la lleve a postularse.

El escrito de Duhalde -de nueve carillas- lleva un epígrafe: “El pueblo quiere saber de que se trata”. Y señala que quiere saber si la vicepresidenta está excluida del padrón y si “está habilitada para ser precandidata en elecciones primarias o candidata en generales”.

Dice que motiva su presentación el hecho de que Cristina Kirchner haya afirmado que “se encuentra proscripta para poder ser elegida como candidata en las próximas elecciones presidenciales” y destacó que “desde entonces otros dirigentes seguidores de su espacio también sostienen que fue condenada en el juicio oral por la obra pública a seis años de prisión e inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos, con el objetivo deliberado de excluirla de las elecciones de este año”.

La jueza María Servini Marcelo Gómez

Argumentó Duhalde que en busca de la “pacificación” quiere acabar con el “desconcierto” que provocan estas afirmaciones de actores políticos, mediáticos e intelectuales. Y que quiere “llevar certeza a todos los ciudadanos argentinos en condiciones de sufragar durante las próximas elecciones, respecto a si la doctora Cristina E. Fernández de Kirchner se encuentra excluida del padrón electoral, por causa de la condena penal en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio del estado, o bien si puede de ser precandidata en elecciones primarias o candidata en las generales”.

Duhalde puso como antecedente el fallo de la Corte en un caso en que un juez federal provincial consideró que la existencia de dos condenas no firmes no eran obstáculo para una candidatura pues la inhabilidad se da cuando se trata de condenas pasadas en autoridades de cosa juzgada. Destacó que para “la ley argentina no puede ser candidata la persona que cargue con una condena firme en su contra, y a la sentencia solo podrá asignársele ese estatus cuando no existan más instancias de revisión de la condena”. La excepción son los delitos de lesa humanidad, ya que la ley impide ser candidatos a los procesados, aunque no exista una condena, advirtió.

“Queda claro entonces que la única manera que un ciudadano se vea impedido de ser electo como precandidato o candidato a un cargo público, es cuando se haya dictado en su contra una condena por delito doloso, y que la misma se encuentre firme, es decir pasada en autoridad de cosa juzgada. Conforme nuestra legislación, y hecha la salvedad del caso de los delitos de lesa humanidad, sería esa la exclusiva forma en que una persona quede inhabilitada”, dice el escrito,

Duhalde se reservó el derecho de recurrir a la Cámara Nacional Electoral y le pidió a Servini que “elimine el estado real de incertidumbre que se ha suscitado en la ciudadanía respecto a si la Señora Vicepresidente Cristina Elisabet Fernández se encuentra legalmente habilitada para elegir o ser elegida en elecciones primarias o generales o, de adverso, si existen impedimentos para ello”.