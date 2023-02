José Mayans volvió al Senado tras su internación de casi 50 días y fue aplaudido: “Estuvimos medio cerquita de la definición de la jugada”

escuchar

Casi 50 días permaneció internado el presidente del interbloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, y por eso estuvo ausente de forma obligada casi tres meses, después de ser hospitalizado de urgencia por un sangrado intestinal. Hoy volvió a las sesiones en la Cámara alta y al momento de tomar la palabra agradeció a sus colegas, tanto del oficialismo como de la oposición, por estar al tanto de su salud. En enero ya había reiniciado la actividad en su despacho.

En un mensaje en el que también agradeció a Dios, a su familia y a los médicos, el legislador formoseño contó este jueves que el presidente Alberto Fernández lo visitó y que también se preocupó la vice, Cristina Kirchner. “Estuvimos medio cerquita de la definición de la jugada”, deslizó el dirigente, que le imprimió una consigna de unidad nacional a sus palabras y fue aplaudido por sus pares cuando terminó de hablar.

“‘De nuevo estoy de vuelta’, como dice el Chango Rodríguez. Solamente tengo palabras de agradecimiento para todos, realmente, para el presidente de la Nación, que me visitó cuando estuve convaleciente; la vicepresidenta, que también se preocupó en todo momento; todos los compañeros del bloque, que en forma permanente han llamado, les agradezco realmente la solidaridad que tuvieron conmigo y con mi familia”, comenzó Mayans.

Después, dio unas cálidas palabras para los miembros de Juntos por el Cambio, pese a la tensión latente en el Poder Legislativo por la falta de acuerdo entre ambas bancadas. “Por supuesto que a la oposición también [le agradezco]. Se preocuparon por mi salud. Por la solidaridad que tuvieron con mi familia les agradezco muchísimo”, dijo el senador, quien unos segundos después envió un saludo directo hacia el jefe del interbloque opositor, Alfredo Cornejo, y al titular del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Luis Naidenoff.

Luego de las cadenas de oración para pedir que se mejorara, dado que su cuadro revistió gravedad tras ser hospitalizado en octubre de 2022, Mayans expresó: “Le agradezco a Dios porque es como una segunda oportunidad. Estuvimos medio cerquita de la definición de la jugada. Le agradezco a los médicos, a mi familia que estuvo en todo momento conmigo. Cómo se desenlazan las cosas, fue todo tan rápido que uno piensa que está bien y de repente se descompone el sistema”.

Ya en un tramo más político de su descargo, el formoseño dijo estar convencido de todos los legisladores luchan por el bien de la Argentina, aunque lo hagan con ideas distintas. “En algunos casos coincidimos y en otros casos tenemos disidencias, pero creo más que nunca en ese abrazo que tuvo [Juan Domingo] Perón con [Ricardo] Balbín, que dijo que este país lo arreglamos entre todos o nadie. Es una realidad más que nunca”, marcó.

Analizó además que la Argentina pasa por un momento “muy difícil”, con “mucha gente que sufre”, entonces pidió un diálogo entre las distintas fuerzas políticas para reivindicar los 40 años de democracia. “Ojalá que hagamos un año parlamentario fructífero, que podamos conformar las comisiones y cada uno presente en cada comisión las ideas que tiene para aportar lo suyo al país”, deseó durante la sesión preparatoria que duró 15 minutos y fue presidida por la senadora Claudia Ledesma Abdala, ya que Cristina Kirchner está en el sur.

“Vuelvo a reiterar de corazón mi agradecimiento. Le agradezco a Dios por la oportunidad que me dio de seguir con esta vida. Soy una persona creyente. Como dice el Salmo: ‘Me acosté, dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba’. Y tú, Señor, me haces vivir confiado. Para los que creemos, ese es el camino y también para nuestra patria. No tengo ninguna duda de que es así. Los abrazo a todos y mis oraciones para la familia de ustedes”, cerró Mayans, que recibió un aplauso de sus compañeros para celebrar su regreso a la actividad parlamentaria.

