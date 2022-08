Juan Cabandié se desligó del humo en Rosario y apuntó a la Justicia: “Hay que repasar los manuales de educación cívica”

Tras las reiteradas quejas de los rosarinos por el humo que llega a la ciudad desde las islas sobre el margen entrerriano del Río Paraná, que incluyeron un reclamo del intendente Pablo Javkin y hasta vandalismo en los edificios públicos, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, volvió a apuntar a la Justicia esta mañana y dijo que él no puede dar con los responsables desde su cartera.

“Muchas veces se me demanda a mí, a la autoridad ambiental de Santa Fe, acciones para detener a quienes prenden. Hay una confusión, hay que repasar los manuales de educación cívica y lo más preocupante es que esto pase desde un sector del periodismo”, planteó el funcionario, que siguió en esa línea: “Los gobiernos Ejecutivos no tenemos poder de Policía, no puedo investigar quiénes son los que prenden ni tengo la competencia para detener a quien lo hace. Es la Justicia quien tiene que hacerlo”.

Entonces, insistió con que esta mañana hará una nueva presentación ante el Juzgado Federal de Victoria para que le pida la provincia de Entre Ríos los catastros y así después se puedan cruzar esos datos con los de geolocalización de los focos ígneos. “La sociedad cambió de mente, está más interesada en los temas ambientales y exige más. El Estado también cambió. La que no cambió es la Justicia: es la misma que hace 50 años no hace nada”, sostuvo.

Noticia en desarrollo