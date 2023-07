Roberto García Moritán sumó a Fernando Burlando a su campaña en la Ciudad

escuchar

El precandidato a jefe de gobierno porteño Roberto García Moritán sumó a su campaña al mediático abogado Fernando Burlando. El dirigente del espacio Republicanos Unidos dio la noticia a través de un video publicado en sus redes y aseguró que, en caso de ser electo, será su ministro de Justicia y Seguridad. “La Ciudad necesita valentía, libertad y orden”, manifestó.

García Moritán, que compite en la interna de Juntos por el Cambio, incluyó en su video las últimas intervenciones de Burlando en los medios, especialmente aquellas vinculadas al caso Fernando Baéz Sosa. Allí se presentan algunas de sus declaraciones más resonantes: “Al policía de vocación, hay que darle todas las armas”; “la guerra contra la delincuencia y el narcotráfico tiene que ser declarada”.

¡Bienvenido @FernandBurlando al equipo!

La Ciudad necesita valentía, libertad y orden. Estoy seguro de que vas a ser un gran ministro de Seguridad y Justicia.

Juntos, vamos a construir la Ciudad que los porteños merecemos. pic.twitter.com/eOpwz8kXhu — Roberto García Moritán 2023 (@Robergmoritan) July 24, 2023

“Gracias, Fernando por sumarte a este proyecto como nuestro ministro de Justicia y Seguridad pensando en la renovación de la política y buscando para los porteños orden y libertad ”, le señala García Moritán a Burlando en el tramo final del video en el que ambos aparecen. El abogado le devuelve la gentileza. “Gracias por considerarme. Sos la fuerza de la honestidad y la fuerza de la renovación”, le respondió.

La participación de Burlando en el espacio de García Moritán llega después de un año en el que intento acercarse primero a La Libertad Avanza, de Javier Milei y también a Patricia Bullrich y Néstor Grindetti de Juntos por el Cambio. El letrado había anunciado en diciembre que quería ser candidato a gobernador.

García Moritán, dirigente del espacio liberal Republicanos Unidos, dirimirá la candidatura a jefe de gobierno de porteño de Juntos por el Cambio con Jorge Macri (Pro) y Martín Lousteau (UCR) en las PASO del 13 de agosto.

Las aspiraciones de Burlando

Burlando desembarca en el armado porteño de García Moritán después de haber buscando algún lugar destacable en la provincia de Buenos Aires. En diciembre de 2022, dijo que buscaría suceder a Axel Kicillof a través del partido Movimiento de Integración Federal. “La Provincia es un agujero negro. Muchas cosas quedan en el olvido. Soy de la Provincia, nací en La Plata y mi profesión ha hecho que transite todos sus rincones. Es difícil, obviamente, pero me gusta poner mi granito de arena. Es un gran desafío, no lo veo imposible. Si veo quienes han pasado, no me veo lejos de poder llegar”, sostuvo en ese momento.

El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Fernando Báez Sosa, el día de los alegatos de la Fiscalía y la querella Diego Izquierdo

Después del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa -por el que obtuvo una gran exposición en los medios-, Burlando ratificó su intención de postularse para gobernar la Provincia. Si bien ante una consulta de LA NACION, había señalado que iba a competir “solo” entonces, lo cierto es que en poco tiempo empezaron a circular versiones que sugerían un acercamiento con Javier Milei.

Sin embargo, el líder de La Libertad Avanza descartó a principios de febrero esos rumores. “Lo conozco desde hace cuatro o cinco años, pero nunca hablé de política con él y no hablamos hace por lo menos dos años y medio”, le había manifestado el libertario a este medio. Y sobre la posibilidad de trabajar en conjunto de cara a las elecciones, remarcó que Burlando no estaba “bajo consideración”.

A principios del mes pasado, semanas antes del cierre de candidaturas, trascendió una foto de una reunión que tuvo Burlando con Patricia Bullrich y su precandidato a gobernador, Néstor Grindetti. Ante la consulta de LA NACION, la extitular de Pro señaló que el abogado había pedido el encuentro y que ella lo aceptó. “Burlando vino a explorar un acuerdo y lo escuchamos. Es la primera vez que nos reunimos. Nos interesa incorporar gente que no viene de la política”, sostuvo.

Bullrich, Grindetti y Burlando se reunieron en un café

Según reconstruyó LA NACION con otras fuentes al tanto de la negociación, sentado frente a Grindetti y Bullrich el penalista habría querido convencerlos de sus aptitudes profesionales, pero también de que tiene un alto nivel de conocimiento y gran llegada en el conurbano bonaerense. Del mitin se filtró una foto en Twitter, que publicó el portal Critica Argentina, y no faltaron entre los bullrichistas las especulaciones de que el abogado tenía ganas de que la imagen se viera.

