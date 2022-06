Juan Carlos De Pablo despotricó contra Matías Kulfas y emitió un duro pronóstico sobre el avance del gasoducto

El economista Juan Carlos De Pablo criticó a Matías Kulfas, exministro de Desarrollo Productivo, por haber “entorpecido” el avance del gasoducto Néstor Kirchner y explicó las “consecuencias económicas” que tendrán los dichos del exfuncionario en la construcción. “¿Es o se hace?”, despotricó en diálogo con José del Rio.

Durante su paso por Comunidad de Negocios, por LN+, habló sobre la exposición de Kulfas ante la Justicia donde el exministro negó la existencia de posibles delitos relacionados con la construcción del gasoducto. Previo a ello, y en su carta de renuncia al Ministerio, había expuesto presuntas regularidades en la licitación de la obra.

“¿Kulfas, sos o te hacés? Mirá el despelote que armaste. Y ahora que te llama [Daniel] Rafecas decís: ‘No hay nada raro’”, criticó el economista para proceder con un análisis más concreto: “Producto de esto, lo que se nos viene ahora es el peor de los mundos. No se da cuenta del daño que hizo”.

“Resulta que Techint, empresa que debía de proveer los caños necesarios para la construcción del gasoducto, va a estar supeditada a la sensibilidad del exministro y nadie le la va poner un gancho. Entonces, andá a saber cuánto se demora el gasoducto. Es todo un misterio”, consideró De Pablo.

De la misma manera opinó el exsenador Miguel Ángel Pichetto que lo calificó como “la tragedia argentina”. “Tiene razón el maestro De Pablo. Es muy preciso en sus declaraciones. Pienso igual. Esto va a atrasar la adjudicación, va a atrasa la obra y vamos a gastar la plata importando gas. Una tragedia”, sostuvo.

Y añadió: “Si vos querés poner a Vaca Muerta en marcha, primero tenés que tener liderazgo político. Segundo, es importante la previsibilidad jurídica. Y este Gobierno está haciendo todo al revés. No es posible salir rezando de acá. La única manera es salir con ideas, capitalismo y reglas de mercado”.

El economista habló también sobre el faltante del gasoil en el país y realizó algunas aclaraciones al respecto. “Es probable que un pedazo del problema del gasoil tenga que ver con el diferencial de precios con el exterior”, remarcó, y luego insistió: “Por lo demás, hay que decirle al Gobierno que no hay nada inesperado”.

En esa línea, explicó que “mientras pasa el año, baja la temperatura y aumenta el combustible”. “Decir que es inesperado el aumento del gasoil es una barbaridad. Hay un problema de gestión y eso se ve en muchas cosas. Por ejemplo, celebran los 100 años de YPF y el país está completamente parado”, opinó.

En los últimos tramos de la entrevista, y como había anticipado ya en una nota para LA NACION, consideró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya “está terminado”. “Hay que tener en cuenta dos únicos principios: ya nos dieron la guita y saben que no les vamos a pagar”, anticipó.

Y completó: “Lo dije desde el primer día y no me dan pelota. El primer trimestre cumplimos con sus términos de carambola. El segundo, si no cumplimos, no pueden hacer nada. Ya nos dieron la guita. Ahora, eso no quita que estemos a la buena de Dios. No hay equipo económico. Hay una debilidad política inusitada”.