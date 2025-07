Juan Carlos Maqueda dijo que fue apartado de la Corte Suprema “con descortesía”, sostuvo que Milei “hiere la democracia” y se refirió a la condena de Cristina Kirchner

Meses después de abandonar la Corte Suprema de Justicia, el exjuez Juan Carlos Maqueda aseguró que su salida ocurrió “con descortesía”, a la vez que afirmó que se trató de una decisión particular del presidente Javier Milei. Además, cuestionó que el gobierno de Alberto Fernández fue el que más “apretó” al alto tribunal y definió a Cristina Kirchner como “una política presa”.

“Yo tuve el perfil de los jueces que hablan con sus sentencias, es decir, bajo. Me alejé hasta del ámbito académico: estuve los 22 años dedicado a la Corte. Decirte que no extraño y que sí sería mentirte. Es un trabajo muy arduo que exige dedicación full life y uno no se imagina haciendo otra cosa, pero, por otro lado, desde que supe que no podía presentarme para renovarme el mandato de acuerdo a la constitución, porque me notificaron públicamente que cuando cumpliera 75 años me tenía que retirar, yo ya me fui haciendo la idea. No me costó para nada“, declaró en A24.

Acto seguido, Maqueda sostuvo que el modo en el que lo notificaron de su salida fue “de muy mal gusto” y explicó: “No quiero afirmar que me hubiera quedado si hubiera tenido tiempo para pensarlo; no lo tuve. Me avisaron en marzo de 2024 y yo cumplía años en noviembre, así que fue un tiempo suficiente para madurarlo. Ahora, esto nunca antes había pasado en la historia Argentina. Yo sentí el cimbrón”.

Maqueda dejó la Corte Suprema en diciembre de 2023. María Bessone

El exjuez señaló que fue sacado de la Corte con “descortesía” y remarcó que fue una decisión Milei, a la vez que aclaró que con el jefe de Estado no tiene vínculo. “El ministro de Justicia, a quien yo he tratado y le tengo reconocimiento, dijo que no era una decisión de él, sino del Presidente, tal como lo establece la Constitución. No creo que él haya estado en este tema. Esto lo atribuyo a desconocimiento porque no me conocía. El único conocimiento fue que, el día que asumió, me dio la mano como a todos los jueces. Somos generaciones distintas y no tenemos ningún tipo de relación. No le diría nada de esta decisión, solo le deseo suerte porque esta situación es difícil”, explayó.

En tanto, recalcó que para el mandatario es complicado afrontar la situación económica de la Argentina y criticó que tiene “poco cuidado con los institucional”. Aseveró que la democracia está siendo “atacada y erosionada” desde adentro y argumentó: “En el ámbito del presidente Milei hay un destrato hacia todo lo que tiene que ver con el sistema democrático, empezando por los métodos. La falta de diálogo político lleva a la falta de acuerdos políticos. Le diría que vuelva y se va a encontrar con gente que no se hubiera imaginado y que se acostumbre a la costumbre democrática. En el fondo se degrada la figura presidencial. Usa una terminología chabacana que a veces hiere muchísimo y que es más propia de barrabravas o de matones”.

“El ejercicio del poder en la presidencia de Milei hiere la democracia y algunos principios básicos, como la libertad de expresión. O la independencia de poderes, cuando opina de fallos judiciales y se entromete en lo que es el ámbito específico de un poder del Estado que le está absolutamente vedado por la Constitución Nacional”, continuó.

Juan Carlos Maqueda, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, apuntó contra Cristina Kirchner. Pilar Camacho

Sobre Cristina Kirchner: “Es una política presa”

Maqueda subrayó que durante el kirchnerismo no se respetó a la Corte Suprema como tal y desarrolló: “Haría una gran diferencia entre la presidencia de Néstor Kirchner, donde se aplicaron las reglas de la política y él se comportó como un presidente que buscaba acuerdos, y las dos presidencias de Cristina Kirchner y la de Alberto Fernández. Con su lenguaje hiriente y sus actitudes beligerantes, la expresidenta fue horadando la democracia. En eso se parece a Milei”.

En cuanto a la condena contra Cristina Kirchner por corrupción, el exjuez dijo que la expresidenta no es una presa política sino una “política presa” y expresó que el fallo no consiste en una venganza. En tanto, se limitó a opinar sobre si las condiciones de la prisión domiciliaria y su régimen de visitas son correctas.

Por último, contó que durante todos los gobiernos la Corte recibe “aprietes”, aunque comentó que la gestión en la que más hubo fue en la de Alberto Fernández. “Arrancó el año pidiendo un juicio político. Se equivocó, yo tenía trato con él”, expuso.