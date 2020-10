Los hermanos Etchevehere junto al exsenador Miguel Ángel Pichetto, quien llegó hoy a Entre Ríos para apoyarlos "en la defensa de la propiedad privada" Crédito: Gentileza Twitter @MiguelPichetto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2020 • 17:06

A la espera de la definición que la Justicia puede dar mañana en cuanto a autorizar o no el desalojo en el campo Casa Nueva -propiedad de la familia Etchevehere, en Entre Ríos- uno de los hermanos, Juan Diego, insistió con que el Ejecutivo nacional "apoyó abiertamente la toma" e incluso se dirigió al Presidente: "[Alberto] Fernández dice que no hay una intervención del gobierno nacional, entonces le vuelvo a responder, 'señor Presidente, ¿qué hacían sus funcionarios acá en Entre Ríos, durmiendo en mi casa, durmiendo en mi cama y utilizando mis efectos personales?".

Etchevehere consideró que "al presidente Fernández las palabras le van por un lado y los hechos van por otro" y, en cuanto a ello, sostuvo: "Lo que él dice con las palabras, se contradice o se choca con lo que vemos acá. Los funcionarios están filmados, hay grabaciones, los policías tomaron los nombres, es público eso". Además, insistió con que hubo "funcionarios que participaron en la toma e intervinieron en la Justicia con el juez de primera instancia [por Raúl Flores], entrando en una audiencia de partes".

El hombre no solo achacó responsabilidades a la administración nacional, sino también a la entrerriana. "Esta mañana vimos salir a un funcionario del gobierno provincial que también es parte de la toma. Salió un auto que es del director de Cultura de Entre Ríos, quiere decir que esta situación de las tomas por grupos violentos -calificados por el propio fiscal de la causa- y de forma intimidatoria tiene un grado de participación tanto del Poder Ejecutivo nacional, como del provincial", indicó.

Consultado por la presencia en el acampe del exsenador de Juntos por el Cambio Miguel Pichetto, quien se mostró en el lugar al mediodía, Etchevehere refirió: "Acá están viniendo personas que se solidarizan con el derecho a la propiedad privada. El gobernador [por Gustavo Bordet] no se solidarizó, ojalá hubiera venido acá el primer día y hubiera puesto el aparato del Estado para resolver esta situación. Ojalá hubiera estado el ministro [de Producción provincial] Juan José Bahillo, funcionarios nacionales, no para usurpar e intervenir la Justicia de Entre Ríos, sino para darnos seguridad jurídica y decir 'la Constitución está vigente, las leyes están para cumplirse, queremos una Justicia independiente'. Todos aquellos que quieran venir en defensa de nuestra Constitución, es un lugar público, estamos en una banquina, puede venir la persona que quiera, no veo que haya contradicciones".

A su vez, comentó: "Hay 70 personas, que llegaron a ser 130, del grupo de Juan Grabois y Facundo Taboada, asistidos por un gobierno. La policía de Entre Ríos les estaba dando alimentos, cobertura, víveres, agua mineral a los usurpadores que violentaron esta propiedad privada, eso es lo que por ahí da indignación". Sobre el dirigente social, insistió: "Juan Grabois entró con 70 personas y durmió en nuestras camas, usó nuestras toallas, nuestras cosas".

Juan Diego Etchevehere sostuvo la postura tanto de su hermano -el exministro de producción durante la gestión de Cambiemos Luis Miguel Etchevehere- y de su madre, Leonor, de que allí se produjo una violación de la propiedad privada. "Es una propiedad privada, es para una explotación granadera, agrícola. Está en plena producción, producimos leche, carne y granos, nos dedicamos a eso", comentó, al igual que indicó que "no hay ningún problema" con el Proyecto Artigas-impulsado por su hermana Dolores, del otro lado del conflicto-, "mientras compren un terreno, vayan atrás de un derecho real y no usurpen ni violen la propiedad privada".

Sobre Dolores aseguró que "no es más socia", debido a que "vendió sus acciones en 2018" y añadió: "El fiscal [Oscar] Sobko develó a los pocos días que ella no tiene ninguna vinculación con Las Margaritas SA y que todas las personas que estaban ahí eran intrusos y tenían que desalojar el inmueble inmediatamente. Eso fue lo que lo llevó al juez Flores y él hizo un fallo en el que entró pidiendo disculpas".

En referencia con el juez subrogante, añadió: "Resolvió con un fallo arbitrario, fue tendencioso y no resolvió de acuerdo a las pruebas existentes".

Conforme a los criterios de Más información