Artigas: cuánto del pensamiento del prócer coincide con el proyecto de Grabois

Artigas en la Ciudadela, óleo de Juan Manuel Blanes (1884)

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2020 • 08:34

A propósito del Proyecto Artigas, el nombre del movimiento que agrupa a quienes ouparon el campo de la familia del exministro de Agroindustria Luis Etchevehere, entrevistamos al investigador e historiador uruguayo José Rilla, autor de La actualidad del pasado, Usos de la historia en la política de partidos del Uruguay (1842-1972) en este episodio de El Primer Café.

"Artigas un poco héroe, no sólo político sino social y económico, con un programa casi pre socialista... nada de eso tiene que ver con Artigas. Pero no importa. El tema es encontrar alguna zona de continuidad para capitalizarla y usarla... No vamos a encontrar una vocación de carácter social en la fraseología del artiguismo, ni reforma agraria como se la entendió a la revolución mexicana o a otras revoluciones latinoamericanas, ni menos la lucha contra las formas de dominación de género".

¿Qué es esto?

El primer café es un podcastdiario de noticias que producen LA NACION y Spotify. Dura unos 20 minutos, profundiza un tema para que entiendas un poco más qué está pasando en el mundo, y lo conducen Diego Scott y Carola Gil, con la producción de Karina Labraña y la edición de Leo Fernández. Se publica de lunes a viernes bien temprano en la mañana, pero lo podés escuchar cuando quieras accediendo a Spotify, o en LA NACION.