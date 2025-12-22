Una ordenanza por el estacionamiento medido hizo estallar la convivencia de Grabois y Mayra Mendoza en Quilmes

El Concejo Deliberante de Quilmes aprobó este lunes una ordenanza para establecer un sistema de estacionamiento medido en zonas céntricas del distrito y la decisión derivó en incidentes y represión policial frente a la municipalidad, donde se desarrollaba una protesta de cuidacoches enrolados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización que tiene como referente principal al dirigente social Juan Grabois. En Quilmes, la relación entre las huestes de Grabois y las de Mayra Mendoza (intendenta en uso de licencia) era tensa, pero se mantenía a raya. El control de la calle y la llegada de una empresa privada detonó el vínculo. Ambos tienen como referente política a Cristina Kirchner.

El proyecto de la intendencia quilmeña fue aprobado con votos del peronismo, la UCR, Pro y parte de La Libertad Avanza. Establece que, en zonas céntricas del distrito de Quilmes, se pondrán en marcha el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal, el Sistema Municipal de Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito y el Sistema de Control y Pesaje de Vehículos de Transportes de Carga.

Los incidentes se produjeron en Alberdi al 500, donde está ubicada la Municipalidad de Quilmes (dentro del mismo edificio funciona el Concejo Deliberante) y dejaron un saldo de al menos una persona herida y otra detenida, ambas entre los manifestantes. Grabois y Mendoza cruzaron acusaciones.

La intendencia de Quilmes difundió imágenes de agresores en la manifestación Captura

“Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social, mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido. Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF [por el Movimiento Derecho al Futuro, espacio de Axel Kicillof] me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarles a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca lo haga quien lo haga”, escribió Grabois en la red social X.

La intendenta camporista en uso de licencia le envió un audio a Grabois, que se filtró en algunos medios. “No voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer. Me faltás el respeto. No sé quién te creés que sos, porque lo que estás representando es lo que no se necesita en la comunidad, que es fomentar la violencia cuando se ofrece orden y un trabajo formal. Lo mismo pasó con la tracción a sangre, con los recolectores urbanos, y ahora hacés esto. Yo no sé, Juan, en qué posición te creés que estás vos sobre el resto, para tratarnos así”, señaló Mendoza.

“Es una ordenanza pensada únicamente para una empresa, un pliego que llene tantos servicios es demasiado”, reprochó Laura Cibelli, referente del MTE en Quilmes, en diálogo con LA NACION.

En un comunicado municipal, en cambio, se destacó que “la ordenanza contempla la contratación de manera formal de aquellos que cumplían informalmente dicha tarea, asegurándoles aportes jubilatorios, obra social, entre otros derechos laborales”.

Grabois y Mendoza, en julio de 2023, al inaugurar un nodo de reciclado en Quilmes

En tanto, un dirigente de Quilmes que no está alineado ni con Mendoza ni con Grabois, que sospecha de la licitación que se realizará, consideró: “Se aseguran un canon importantísimo, por Quilmes Centro, Quilmes Oeste y todo Bernal Centro”.

Según fuentes bien informadas sobre la política quilmeña consultadas por LA NACION, el vínculo entre las huestes de Grabois y las de Mendoza en Quilmes era correcto, pero tenso. “Siempre hubo un nivel de tensión, pero buena relación. En esta última lista [de concejales], entró una concejala de Patria Grande y en el Ecoparque laburan recicladores del MTE”, afirmó un dirigente peronista.

Los carreros que trabajan con caballos fueron un punto conflictivo entre el municipio y Grabois. En distintas ocasiones, el MTE se movilizó a los tribunales quilmeños para exigir la devolución de caballos a carreros, a quienes se los habían sacado por violación de la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre.

Tras la protesta, el MTE reclamó en los tribunales de Quilmes por la liberación de una detenida Sebastián Hipperdinger

Desde el espacio de Grabois, subrayaron que el conflicto por el estacionamiento medido fue el hecho que hizo estallar la relación. “Hace más de cinco años, los compañeros [por los cuidacoches] se organizaron como sindicato, se generó un intercambio con el municipio, fuimos presentando ordenanzas para intentar ordenar el sector. Mientras tanto, funcionábamos de común acuerdo con el municipio. En ese orden, evitábamos las coimas policiales, que volvieron a aparecer en las últimas semanas. El compromiso de los trabajadores era ordenar, que no hubiera compañeros consumiendo bebidas alcohólicas mientras se trabajaba. Eso había mejorado. De un día para el otro, cortaron el diálogo trayendo esta ordenanza”, dijo a LA NACION Sebastián Caropresi, referente del MTE y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

Cerca de la intendenta de Quilmes en uso de licencia indicaron que “la gente está harta” de los denominados “trapitos” porque “se pelean, les afanan, se drogan y están borrachos”. Sostuvieron que en el distrito hay “un problema grave de ordenamiento de tránsito”, e incluyeron inconvenientes con camiones. “Todos los días, un camión nos tira algún cable de alumbrado público, y circulan con sobrepeso en sus cargas”, plantearon.

“La convivencia era pacífica. Mayra, en la parte inicial de su gestión, voló el tema de los caballos en los centros y eso le generó un choque fuerte con los movimientos que maneja Grabois. Y ahora, lo mismo. La calle estaba tomada por la marginalidad”, consideró un opositor a la gestión camporista.

En un paredón cercano a la municipalidad, otra leyenda contra Mayra Mendoza Sebastián Hipperdinger

La sesión extraordinaria de este lunes, en la que se votó la ordenanza del estacionamiento medido, marcó también el comienzo de una nueva etapa en Quilmes. Fue una jornada legislativa clave para la nueva intendenta de Quilmes. Eva Mieri, que reemplaza a Mendoza, quien asumió una banca en la Cámara de Diputados bonaerense. Mieri acompañó a Mendoza en las elecciones de 2023 como primera candidata a concejala, por lo que quedó primera en la línea de sucesión. En julio, Mieri estuvo detenida por haber participado de un escrache a José Luis Espert, en el que un grupo de militantes arrojó materia fecal contra la propiedad del exdiputado libertario.

También debutaba una nueva composición del Concejo Deliberante quilmeño. Como presidente del bloque oficialista comenzaba su gestión Ezequiel Arauz, un dirigente que, en 2019, ingresó al Concejo Deliberante alineado con Grabois y, en 2023, renovó su lugar, pero ya enrolado en las filas de Mayra Mendoza. En los inicios de la gestión Mendoza, Arauz había presentado un proyecto de estacionamiento medido que incluía a las cooperativas, que no avanzó.