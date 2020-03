Juan Grabois, contra el campo: "Si no los barremos de una vez, no avanzamos"

El dirigente social criticó la medida de los productores ante la suba de la retenciones que impuso el gobierno de Alberto Fernández Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Juan Grabois criticó el paro de los productores agropecuarios ante la suba de las retenciones que impuso el gobierno de Alberto Fernández y publicó en Twitter un collage acompañado de la frase "su campo no es 'el campo'". El dirigente social, con cercanía al Frente de Todos, es un férreo impulsor de la reforma agraria.

El dirigente de la CTEP, Juan Grabois, avanzó aún más con sus críticas y lanzó una amenaza: "No aprendemos más. Con este uno por ciento de parásitos que viven de la renta extraordinarias que es de todos, si no los barremos de una vez no avanzamos".

"Hasta que no haya una reforma agraria integral vamos a seguir siendo un país atrasado y dependiente, rehén del 1% más rico que utiliza a los medianos productores como brazo piquetero, a la clase media como base urbana de maniobra y a los grupos mediáticos para engañarnos a todos", tuiteó ayer Grabois.

