Juan Grabois: "Con estos niveles de pobreza, estalló el país en el 2001. Ahora parece que nos acostumbramos" Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

19 de enero de 2021 • 14:12

El Coordinador del Frente Patria Grande, Juan Grabois, habló hoy sobre los aumentos en los precios de los alimentosy sobre la actividad económica del país y señaló: "Con estos niveles de pobreza, estalló el país en el 2001. Ahora parece que nos acostumbramos".

El dirigente, consultado por El Destape Radio, dijo que económicamente se vive un "espiral descendente" y que con "el kirchnerismo se creció y con el macrismo se cayó" por lo que el "umbral desde donde se parte es cada vez más bajo. El problema es que cada vez se arranca de un umbral más bajo. Con estos niveles de pobreza, estalló el país en el 2001. Ahora parece que nos acostumbramos".

En cuanto a los aumentos de los precios de los alimentos, advirtió que "la ley de góndolas todavía no se está aplicando" y dijo: "Es increíble. En el granero del mundo no se puede comer pan y en la Pampa de las vacas no se puede comer carne". Grabois luego insistió en la necesidad de una reforma agraria y de limitar el control de los sectores de poder económico.

"Hay que superar la idea de que con políticas redistributivas se resuelve el problema. Hay que cambiar el modelo de país. Si nos les gusta hablar de reforma agraria, hablemos de nuevo modelo agrario" dijo Grabois. Y señaló: "Cuando el Gobierno del pueblo se ponga los pantalones largos y establezca que los sectores de poder económico no pueden seguir dominando los destinos de la Argentina, el nivel de apoyo se este Gobierno se va a disparar".

Sobre el Ingreso Familiar de Emergencia, volvió a cuestionar: "El retiro del IFE fue un error. Porque no existe un programa alternativo para generar un ingreso mínimo a los 5 o 6 millones de familias que peor la están pasando".

