El dirigente social Juan Grabois criticó la demora del impuesto a las grandes fortunas que impulsa el diputado Máximo Kirchner

13 de agosto de 2020 • 12:03

La postergación del tratamiento del proyecto que busca establecer un impuesto a las grandes fortunas, presentado hace cuatro meses por los diputados del Frente de Todos Máximo Kirchner y Carlos Heller, molesta al dirigente social Juan Grabois, quien aseguró: "De este lado de la grieta socioeconómica nos estamos poniendo nerviosos".

En una entrevista radial con Futurock esta mañana Juan Grabois dijo que tuvo la oportunidad de cruzarse con el diputado Máximo Kirchner y preguntarle por qué el proyecto no había sido todavía presentado. Si bien no develó la respuesta que le dio el legislador, sí contó su postura: "Viene demorado y de este lado de la grieta socioeconómica nos estamos poniendo nerviosos de que no se avance con eso".

E insistió: "Van pasando los meses y las cosas no se hacen, y hay que tirar una para este lado".

El crítico aliado del Gobierno también señaló que no debería señalarse a esta iniciativa que busca gravar las grandes fortunas como algo "extraordinario" dado el contexto: "El carácter extraordinario me hace ruido. Si es progresivo no debería ser extraordinario. Hay que apurarse, tiene que ser permanente y lo más razonable es que ese aporte vaya a encender la economía pero al estilo 'fogata': empezar por los que menos tienen, de abajo hacia arriba".

Por último se refirió a la necesidad del impuesto para "corregir las desigualdades sociales del mercado". Y agregó: "En los países subdesarrollados como el nuestro, los impuestos no son progresivos y los ricos no pagan más. Cuando el establishment lloriquea por la carga de impuestos es mentira".

Hace un mes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, habló sobre la postergación del proyecto que impulsan diputados kirchneristas para crear un impuesto a los grandes patrimonios y dijo: "Que haya demora no quiere decir que no vaya a haber proyecto". Además, agregó que la demora no tenía que ver con la negociación por la deuda.

"Hay una iniciativa en el Congreso y entiendo que se van manejando los tiempos en función de otros factores de la economía. Está claro que la Argentina tiene un problema importante de financiamiento y quienes tienen la mayor posibilidad de contribuir es razonable lo hagan", había dicho el ministro.