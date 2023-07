Juan Grabois denunció que C5N lo vetó en medio de la campaña y el canal lo cruzó

escuchar

Cuando quedan cuatro semanas para la realización de las PASO, Juan Grabois, que compite en la interna oficialista contra Sergio Massa, abrió un frente de batalla con C5N al denunciar que fue vetado por esa señal televisiva en medio de la campaña. El canal no dejó pasar el cuestionamiento. “Si así hablás y mentís en campaña, no nos queremos imaginar gobernando”, escribió la empresa de medios en sus redes sociales.

El líder del Frente Patria Grande desató la polémica este viernes por la tarde cuando denunció, a través Twitter, que los medios masivos pretenden “invisibilizar” su candidatura en favor del ministro de Economía. El dirigente puso el foco en el canal televisivo del Grupo Indalo en una entrevista que dio al canal A24. “C5N me ha vetado. No puedo aparecer en C5N”, sostuvo.

Sigan tirando que acá plata y miedo no tenemos pero sépanlo... cada vez se nota mas cómo bailan al ritmo del dinero y el poder. A las operetas y vetos, se le suma otra modalidad: ocultar. Ayer, por ejemplo, hicimos una actividad con Axel Kicillof y aunque los principales medios… pic.twitter.com/wLi0x8Plca — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 21, 2023

El precandidato publicó el video junto a un mensaje. “Sigan tirando que acá plata y miedo no tenemos pero sépanlo... cada vez se nota mas cómo bailan al ritmo del dinero y el poder. A las operetas y vetos, se le suma otra modalidad: ocultar. Ayer, por ejemplo, hicimos una actividad con Axel Kicillof y aunque los principales medios mandaron cronistas y escribieron notas, alguna mano negra en las redacciones dio la orden de que no aparezcan en las “home” de los portales para invisibilizar”, publicó.

Y profundizó: “No se preocupen, no queremos ser amigos del poder. Nosotros siempre del mismo lado, por una Argentina Humana, hasta que la dignidad se haga costumbre”.

La réplica del canal llegó seis horas más tarde, aunque con contundencia. “¿Vetado de C5N?”, se preguntó la señal. Y añadió: “Juan Grabois, estas son todas las salidas que hiciste en C5N y Radio10, que son parte del Grupo Indalo. Si así hablás y mentís en campaña, no nos queremos imaginar gobernando ”. La empresa mediática enumeró luego la cantidad de veces que el dirigente social tuvo espacio en alguno de los programas.

¿Vetado de C5N? @JuanGrabois estas son todas las salidas que hiciste en C5N y Radio10, que son parte del Grupo Indalo. Si así hablás y mentís en campaña, no nos queremos imaginar gobernando.



C5N

9 de julio – En la inauguración del GPNK.

4 de Julio – En Minuto Uno.

15 de Junio –… https://t.co/KT5DhgGs0w — C5N (@C5N) July 21, 2023

No conformes con el listado, al final del tuit recordaron que “el Grupo Indalo es el mismo al que persiguió el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón -exasesor expresidente Mauricio Macri- al que vos decís que no hay que pegarle en el “piso”.

Grabois publicó el fragmento de la entrevista en sus redes. Allí puso de manifiesto no solo el cuestionamiento hacia C5N, sino también a medios masivos y a periodistas en general y les reprochó haber “operaciones” en su contra. De hecho, dijo que A24 ha tenido una “actitud extorsiva y antidemocrática” hacia su persona.”Me pueden odiar todo lo que quieran, pero no mientan”, afirma en ese recorte. Y remarca: “Yo voy a decir mi verdad a cada lugar donde me abran un ratito de televisión”.

LA NACION