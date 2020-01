Juan Grabois, irónico: "Susana Giménez es una abanderada de la reforma agraria"

Juan Grabois: "Susana Giménez habla desde Punta del Este, con la heladera llena, gastando miles de dólares por día" Fuente: Archivo

Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), se sumó esta mañana a la polémica por las declaraciones de Susana Giménez sobre la pobreza. "Para que la gente pueda ir al campo, tiene que tener tierras. Es una abanderada de la reforma agraria", afirmó con sarcasmo el dirigente social.

La diva de los teléfonos dijo el viernes, durante un exclusivo evento en Punta del Este, que "si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo" y que "hay que enseñarle a la gente del norte a plantar y a tener gallinas".

Durante el fin de semana, las polémicas declaraciones generaron reacciones en referentes de todos los ámbitos. El periodista Jorge Rial, la conductora Úrsula Vargues, el sacerdote Juan Carlos Molina y el senador Alfredo De Angeli son algunos de los que se manifestaron, a favor y en contra, de los dichos de Susana Giménez.

Esta mañana, en diálogo con Futurock, Juan Grabois consideró que las declaraciones de Susana Giménez fueron "burdas y ridículas", la acusó de "hablar desde Punta del Este, con la heladera llena, gastando miles de dólares por día" y remató: "No hay que pedirle peras al olmo, Susana Giménez no está en política, que diga lo que quiera".

Medidas de Alberto Fernández

En otro fragmento de la entrevista, Grabois respaldó las medidas que está tomando el gobierno de Alberto Fernández: "En la macro veo una orientación positiva, me gusta lo que está pasando, me siento parte", aunque planteó algunos matices: "No creo que ni el fracking ni la megaminería sean los elementos de desarrollo que necesitamos. No hay que poner las expectativas en proyectos extractivistas", afirmó.

Al ser consultado sobre la situación de los trabajadores de la economía popular, aseguró: "Con la agenda de tierra, techo y trabajo, que es urgente, venimos medio lento. Hay que pisar el acelerador en esas cuestiones. Nosotros apoyamos el sentido de la Ley Impositiva. Pero es insuficiente como mecanismo para salir de la situación en la que estamos, es una reforma moderada. Sin embargo, nos preocupa que no la quieran dejar pasar".