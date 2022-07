Juan Grabois reveló un diálogo que tuvo con Cristina Kirchner sobre una hiperinflación

Mientras siguen las repercusiones por los cambios en el Ministerio de Economía, el dirigente Juan Grabois exigió medidas para revertir la situación social y reveló una vieja conversación que mantuvo con Cristina Kirchner en la que le manifestó su temor de “una hiperinflación hace un año y medio”.

Grabois expuso que la vicepresidenta mantenía esa preocupación en una entrevista reciente en C5N. “A mí hace un año y medio me dijo ‘estamos en riesgo de entrar en una hiper , hay una situación muy jodida. Esto es una crisis de deuda, esto no se resuelve fácil’”, expresó.

Dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Grabois cuestionó a la clase política en general frente a la crisis económica. “Yo tengo mucho miedo de que la política esté en un cumple. Entonces se pelean los amigos y después se amigan. Estamos bailando en el Titanic”, añadió. Y rescató a Cristina Kirchner: “Y la única que lo vio a esto y lo tengo que decir es Cristina, que tiene visión estratégica y es una estadista”.

Grabois destacó el hecho de que Alberto Fernández y la vicepresidenta hayan llegado a un consenso respecto a Silvina Batakis como ministra de Economía, después de la salida de Martín Guzmán. Señaló que “es una buena noticia”, pero remarcó que “no resuelve los problemas”. “Hay que combinar la estabilización de la economía con un shock redistributivo”, exigió.

“¿Cómo vamos a estar discutiendo si hay dólares para que River compre un jugador? La gente se está cagando de hambre. Dólar a $130, le estamos regalando los dólares a los empresarios. Se tiene que cortar toda venta de dólares que no sea para insumos esenciales para la producción argentina”, planteó.

Salario universal

Pocas horas después que el Gobierno confirmara la designación de Batakis al frente del Palacio de Hacienda, Grabois le exigió a la flamante ministra la implementación de un salario básico universal como medida para enfrentar la vulnerabilidad social y el deterioro de la capacidad de compra de las familias.

“Querida Silvina Batakis, te banco fuerte, pero no te felicito. Eso de andar felicitando designaciones no me cabe”, consignó a través e Twitter el lunes. “ Me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal. ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”, le planteó.

Como publicó LA NACION, la iniciativa es de larga data y responde a un viejo reclamo que levanta la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la organización sindical que nuclea a las tres agrupaciones piqueteras alineadas con el Gobierno: el Movimiento Evita, Barrios de Pie-Somos y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

La iniciativa es incluso promovida por el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La propuesta que Kicillof deslizó con sus pares de la “liga” de gobernadores peronistas es que el Salario Básico Universal podría llegar a unas 7,5 millones de personas y convivir con la Asignación Universal por Hijo; y así reemplazaría a los planes sociales.

Tal como publicó este medio, el salario universal costaría $825.000 millones al año. Como no avanzaría en el Congreso, organizaciones sociales y legisladores afines a Cristina Kirchner reclaman al Presidente que lo saque por decreto. Según los legisladores que promueven la iniciativa, se mediría por el monto de una canasta básica alimentaria de un adulto, que en mayo pasado fue estimada en $14.40.

No obstante, la iniciativa es resistida por la Casa Rosada. Hay reparos de tipo político como la desarticulación de programas, que en la actualidad se manejan a través del Ministerio de Desarrollo Social. Y respecto del plano económico, deslizan la necesidad de acomodar, antes que nada, las cuentas.