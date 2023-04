Juan Grabois reveló una conversación con Tolosa Paz sobre Massa y los planes sociales y advirtió: “Tengo unas ganas de judicializarlo”

escuchar

El dirigente social Juan Grabois denunció que los programas de ayuda social no están llegando “a la gente que se caga de hambre” y reveló que según un diálogo que tuvo con la ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, el responsable es Sergio Massa. Y advirtió: “Tengo unas ganas de judicializarlo... si un fiscal quiere actuar”, insistió el titular de la CTEP, en diálogo con C5N.

“ Una ministra de este gobierno me dijo que un ministro de este gobierno no manda las partidas de alimentación, cooperativas y urbanización de barrios porque no le gusta lo que yo le digo en televisión ”, criticó Grabois. “Tengo unas ganas de judicializarlo”, dijo y agregó: “Porque si fuera así, que hay alguien tan enfermo o enferma, para no darle a los sectores más pobres...”.

“Me lo dijo una ministra, no un pibe de la esquina”, aclaró antes de nombrar a Tolosa Paz y Massa. “Lo digo porque no tengo nada que ocultar, ni intereses personales. Veo tan nivel de maldad, crueldad y desidia en el staff permanente de la política que estoy muy firme con lo que estamos planteando”, precisó.

“No está entregando las partidas de ayuda social porque no le gusta que lo critiquemos en la televisión. O uno o el otro está mintiendo. Cualquiera de las dos situaciones es de una gran gravedad para el país. Eso es lo que está pasando en la Argentina”, arremetió el precandidato a presidente del Frente Patria Grande.

El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, realizó la presentación de su libro "Los Peores. Vagos, chorros, ocupas y violentos. Alegatos del humanismo cascoteado" junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof en el Club Platense de La Plata Matias Adhemar - LA NACION

En ese sentido, dijo que no tenía problema en declarar ante algún fiscal para corroborar que sus dichos son legítimos: “Si algún fiscal lo quiere judicializar, voy a declarar y cuento todo lo que me dijeron. Ya se los dije a varios. Los proyectos productivos no se están pagando, los alimentos no están llegando”.

Tras ello, continuó con sus críticas hacia Massa, pero subrayó que estaría dispuesto a hacer un acuerdo en puntos básicos: “La línea divisoria es el discurso deshumanizante a lo Bolsonaro. No tengo ninguna intención de llevarme bien con Massa ni con algunos varios que andan por ahí . Pero sí desde luego estoy dispuesto a hacer un acuerdo donde se garanticen los elementos básicos que nosotros planteamos: techo tierra, trabajo y un poquito de dignidad nacional”.

Acto seguido, juzgó los constantes viajes a Estados Unidos de Massa como algo innecesario. “Si sos ministro hace seis meses no te vayas cinco veces a Estados Unidos. Que no vengan a inspeccionar el reactor nuclear si no les gustan las inversiones de China”, chicaneó.

“ Veo un ‘súper ministro’ que hace lo contrario a lo que hizo Cristina , que fue estatizar YPF, nacionalizar las AFJP, dar la pelea contra los poderes fácticos y enfrentar a la mafia judicial”, sostuvo.

Por último, se refirió a las candidaturas del Frente de Todos y planteó una solución para las PASO. “No hay margen para que haya candidato único”, dijo y explicó: “La forma más razonable es que haya primarias arriba -en las presidenciales-. En diputados y senadores unidad. En la provincia de Buenos Aires unidad porque Axel [Kicillof] sintetiza al 90 y pico por ciento de la coalición. Y en los municipios y distritos PASO”.

