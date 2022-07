Juan José Campanella calificó de “prepotente, grosera, limitada e inútil” a Gabriela Cerruti

El director de cine Juán José Campanella criticó una respuesta de la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti en su última conferencia de prensa sobre las nuevas restricciones económicas establecidas por el Gobierno. A través de Twitter, el cineasta calificó de “prepotente, grosera, limitada e inútil” a la vocera de Alberto Fernández.

El director replicó el tuit de un usuario que calificaba a Cerruti como “nefasta” con un video en donde se le consultaba a la vocera presidencial sobre la “vulnerabilidad de los derechos constitucionales de los ciudadanos argentinos” como producto de las nuevas medidas económicas implementadas por el Gobierno.

“Cada vez hay más cepos a los cepos, cepos a la importación, a la industria y a la industria farmacéutica. Hay productos alimenticios que ya están faltando en las góndolas. Hay cepos a la compra con tarjeta en dólares, a los pasajes en cuotas y a las cuotas en el exterior. ¿No cree que se están vulnerando derechos constitucionales al ciudadano argentino?”, dictaba la pregunta formulada a Cerruti. “No, no creo. Muchas gracias”, se limitó a responder la portavoz.

Sin embargo, cumple perfectamente el rol de representante de este gobierno: prepotente, grosera, limitada, inútil y generalmente lograr exactamente lo contrario a lo que se propone. https://t.co/GAQRik1EmR — Juan José Campanella (@juancampanella) July 16, 2022

El comentario de Campanella criticaba de manera irónica el accionar de la portavoz oficial en las conferencias de prensa. “Sin embargo, cumple perfectamente el rol de representante de este gobierno: prepotente, grosera, limitada, inútil y generalmente lograr exactamente lo contrario a lo que se propone”, expresó el director.

La pregunta ponía el foco en las nuevas medidas económicas impuestas por el Banco Central y la incertidumbre generada a raíz de la salida del exministro de Economía, Martín Guzmán, y la llegada de su reemplazante, Silvina Batakis, quien se comprometió a cumplir el acuerdo que la Argentina firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero insistió en que “el mundo está en desequilibrio y esto afecta a la Argentina”, y agregó que “creemos en la solvencia del Estado”.