Juan José Sebreli: "El populismo y la vejez son dos cosas muy malas"

El intelectual Juan José Sebreli estuvo en Terapia de Noticias, y allí comparó al populismo con la vejez. "Son dos cosas distintas pero las dos muy malas", señaló. Este filósofo fundó en 1971 el Frente Homosexual, y denunció que ese partido "fue silenciado totalmente" aunque él se terminó alejando por diferencias políticas. "La política se come la lucha, como ahora con el feminismo. Hoy los movimientos feministas son todos populistas", lanzó.

"Latinoamérica es un continente muy convulsionado", sostuvo el sociólogo en diálogo con el programa de LN+. "Se está cayendo a pedazos el mundo que conocimos hasta ahora y todavía no ha surgido un mundo nuevo", disparó. Para él, una de las razones radica en que antes las revoluciones se basaban en una ideología, por más utópica que podría parecer, pero "ahora se busca destruir por destruir, no hay un partido, una ideolología ni nada".

Al hablar de Chile y la necesidad de una mayor equidad, comparó: "Lo mismo se pide en la Argentina, en Francia y en todos los países". Y volvió a enfatizar: "El mundo de los Estado-Nación se está viniendo abajo". Para él, en medio de este escenario, "lo único que está en pie y vigente es el mercado porque es global". Entonces, señaló: "Los Estados nacionales no pueden luchar contra el mercado global porque el mercado gana siempre".

Este "antipopulista" sostuvo que hoy se está cuestionando la democracia, y que este sistema de gobierno es "frágil y débil" en el país, aunque aclaró: "Yo la defiendo porque no hay nada mejor". En línea con esto añadió: "En la Argentina no es nada extraño que vuelva el populismo, que nunca fue destruido. Ojalá que no".

Para Sebreli en la Argentina "ocurren cosas que son completamente insólitas e inauditas". Y ejemplificó: "Que la candidata a vicepresidenta, que va a ser la que gobierne realmente, tenga una cantidad de juicios para ir presa. No existe en otros países".

En comparación, destacó que cuando asumió Mauricio Macri proyectó un 10 en política y un 3 en economía. Similar a ese escenario, celebró la gestión política, pero aclaró que en economía hoy le pondría un cero. "El problema de la Argentina fue siempre la inflación: es el único país del mundo con 80 años de inflación, con dos hiperinflaciones y décadas de inflación de tres dígitos", dijo. Este historiador aclaró que la inflación en el país comenzó con Juan Domingo Perón.

Sebreli proyectó: "Si gana Alberto [Fernández] va a haber un alivio más rápido porque va a hacer algún truco y va a fabricar pesos truchos, pero vamos a volver a caer". Además, sostuvo que si gana la fórmula del Frente de Todos "una banda de mafiosos va a quedar en libertad al día siguiente".

De esta manera, disparó: " Cristina [Kirchner] y Alberto son una extraña pareja, una psicópata que cree en sus propios delirios junto a un cínico que no cree en nada. A él no puedo creerle nada".

