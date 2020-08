Juan Manuel Olmos: "Cristina Kirchner no va a atentar contra su proyecto y la decisión que tomó" Crédito: Twitter

2 de agosto de 2020 • 11:47

El jefe de asesores del Presidente, Juan Manuel Olmos, quien suele mantener un bajo perfil, defendió la amplia reforma de la Justicia que impulsa el Gobierno y criticó el rechazo de Juntos por el Cambio a debatir el proyecto. Además, aseguró que la discusión sobre el vínculo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner "no tiene sentido" y les mandó un mensaje a los aliados del Frente de Todos que "no están conformes" con la gestión y "exigen más".

"Técnicamente, la reforma judicial es muy buena y, lamentablemente, la oposición salió a rechazarla antes de leerla. Se guió por lo que los medios decían que era la reforma o por la posición de algunos medios respecto al proyecto", afirmó Olmos, en diálogo con Radio 10.

"¿Alguien, en su sano juicio, puede decir que Comodoro Py funciona bien?", se preguntó.

A los compañeros que exigen más y no están conformes, piensen de dónde venimos

Consultado sobre las tensiones entre Fernández y la vicepresidenta, Olmos remarcó: "Es una discusión que no tiene mucho sentido. A Cristina no la respetan como mujer, como madre, no respetan su investidura. Por lo menos, respeten su inteligencia".

Y agregó: "Fue Cristina quien decidió ser vice y respaldar a Alberto. Ella no va a atentar contra su proyecto y la decisión que tomó. No hay que proyectar".

Luego, opinó sobre el viaje del expresidente Mauricio Macri a Europa y les mandó un mensaje a los dirigentes aliados del kirchnerismo que cuestionaron a Fernández.

"Es turismo. Tiene plata, que lo haga. No está prohibido salir del país. Pero se lo pregunto a los compañeros, porque a veces exigen más, no están conformes, piensan que es poco lo que hacemos. Con ver de dónde venimos, de los cuatro años de Macri, tendríamos que todos tirar para adelante, dejar cualquier tipo de visión autocritica porque no es el momento", remarcó.

Mayoría ajustada

El oficialismo tendrá una dura batalla legislativa para aprobar el proyecto de reforma judicial que presentó esta semana el Gobierno. La discusión se iniciará el martes en el Senado, con la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Allí, el Frente de Todos tiene quorum propio y calcula tener la media sanción del proyecto en tres semanas.

Sin embargo, el panorama es mucho más complicado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría propia y depende de aliados que suelen oscilar en sus posturas. Además, Juntos por el Cambio amenaza con no aceptar su tratamiento con el actual sistema remoto.

El clima con el que arrancará la discusión no es el mejor. Ayer, ya hubo manifestaciones de rechazo en la ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país.

La reforma que impulsa Fernández incluye un proyecto de ley para modificar los tribunales penales que se encargan de las causas de corrupción y la creación de un consejo consultivo que entre sus amplias facultades se abocará a evaluar la integración y el funcionamiento de la Corte Suprema.