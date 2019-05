Urtubey, en LN+ 02:31

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sostiene que tiene "la total y absoluta convicción de que la mayoría de las sociedad va ir afuera de los dos polos que hoy parecen inquebrantables". Según él, hay una demanda electoral entre los que quieren un nuevo gobierno alejado de Mauricio Macri y Cristina Kirchner y, por ende, sostiene que el desafío está en "machear" la oferta con ese deseo.

En línea con esto, se muestra abierto a la incorporación a Alternativa Federal de cualquier figura o espacio, incluido Daniel Scioli, que pretenda sumar a esta tercera vía y por eso afirma que hay "total interés" de que Roberto Lavagna, que manifestó disidencias con el partido, siga formando parte de esa alternativa aunque, para él, aún no se sabe cuál es el candidato que más mide.

Ante este escenario, el precandidato a presidente habló con Terapia de noticias, por LN+, y reconoció que se presentan problemas de organización de la oferta electoral. Sobre la polémica por las internas que genera un quiebre en esta fuerza, Urtubey ratificó su convicción de que el camino correcto es que quienes tengan la voluntad de ser jefes de Estado compitan en agosto y que sea la sociedad quien defina los candidatos.

"Todos tenemos que ir a primarias porque la ley obliga a ir a Primarias. No podemos acomodar la ley a las voluntades de cada uno", explicó, y agregó: "Se puede crecer desde la diversidad. En las primarias no perdés competitividad porque la elección es en octubre, no en agosto".

Según contó, desde el momento en que se formó Alternativa Federal se planteó que ir a Primarias era "la única manera de administrar la diversidad y el pluralismo". Y señaló: "En este escenario, yo estoy convencido de que es la mejor forma de hacerlo. Claramente, Roberto Lavagna tiene una mirada diferente. Cree que debería haber uno solo candidato y que debería ser él".

El salteño analizó a sus compañeros de espacio y aclaró que Juan Schiaretti no tiene voluntad de competir y que, si bien para él Scioli no es un peronista federal, está dispuesto a "escuchar qué piensa". Además, al ser consultado por la cercanía de Sergio Massa con Alberto Fernández, disparó: "Si alguien quiere acompañar a Cambiemos, se va a Cambiemos y si alguien quiere acompañar al kirchnerismo, se va a al kirchnerismo. Nosotros somos una fuerza política que busca algo diferente de estas dos fuerzas".

Sobre esto aclaró "no tiene ningún asidero" pensar que él podría formar parte de una fórmula presidencial junto a María Eugenia Vidal. "Es solo una especulación de los medios. Yo soy un dirigente de la oposición", sostuvo, y cuestionó que en la Argentina quien "no tira bombas" es considerado oficialista. "Hemos ayudado y vamos a ayudar hasta el último día de la gestión pero está claro que este gobierno no está funcionando bien y que no tiene los resultados que la sociedad demanda y que está en una orientación que yo no comparto y por eso me postulo para competir contra el Gobierno", agregó. Dijo que nunca podría formar parte de Cambiemos bajo el plan económico que se está llevando a cabo.

Por otro lado, al referirse a la fórmula Fernández-Fernández señaló: "Es una cuestión de principios, achique o no achique [las chances de Alternativa Federal] no me voy a convertir ni en una cosa ni en la otra. Tengo mis ideas y mis principios y voy por ahí". Y lanzó: "No me acomodo a ver dónde se gana". Según resaltó, Alberto Fernández es "del núcleo íntimo del kirchnerismo" por lo que su incorporación "no es centro ni apertura". "Es el camino a la autocracia", definió. Además, cuestionó a quienes lo ven como garantía de institucionalidad o de seguridad jurídica. "Yo en eso no me engancho".

Tal como señaló, el país necesita recuperar confianza y que se cambie el sistema político argentino. Así, proyectó que si es electo presidente quiere plantear que "se salga del hiperpresidencialismo para ir a un sistema semiparlamentario con un gabinete con acuerdos del Congreso en donde el Poder Ejecutivo deba acordar con el Congreso y el Congreso tenga mayor responsabilidad institucional y no se legitime solo levantando el dedo y acusando al otro, sino trabajando en políticas de Estado y acuerdo".

"Lo primero que necesitás es un presidente que tenga la voluntad de autolimitar su poder. Quiero ser presidente para hacerlo", completó.

