Juan Martín Mena: “La Corte Suprema invadió a los demás poderes del Estado”

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, se refirió a la sentencia por la cual la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por Cristina Kirchner. “La Corte tomó una decisión absolutamente política invadiendo a los demás poderes del Estado”, dijo el funcionario para quien el obrar de la Corte en esta causa es “inaudito”.

Según dijo Mena en una entrevista con C5N, el mensaje que dio la Corte con este falló es: “Estamos por encima de todo”. Y profundizó: “Esto pone en riesgo el sistema republicano”.

Para él, lo ocurrido con este fallo “no tiene antecedente en el derecho constitucional”. Y en línea con esto, añadió: “No conozco un solo profesor de derecho constitucional de nuestro país y de la región que avale que la Corte, al declarar la inconstitucionalidad de una norma, pueda reestablecer una norma que derogó el Parlamento hace 16 años”.

Entonces, Mena preguntó: “¿Qué seguridad jurídica brinda que 4 personas con el voto de 3 de ellos puedan reestablecer una ley que se derogó el Parlamento? ¿Cómo van a venir inversiones este país con una Corte que asalta la esfera de poder del Congreso?”.

Según remarcó el funcionario, la gravedad de esto está en que, al restituir una ley que el Congreso había derogado, “la Corte legisló”. Entonces, profundizó: “La Corte decidió, por una decisión estrictamente política, asaltar un organismo de la Constitución, que es el Consejo de la Magistratura, con el fin de paralizarlo, y a la vez decidió invadir la esfera de poder de otro poder del Estado, que es el Congreso Nacional”.

En relación a esto el viceministro, cuestionó a quienes “se llenan la boca respecto de la necesidad de respetar el republicanismo”, y lanzó: “Siempre lo hacen para privilegiar los negocios no para otros derechos que son permanentemente violentados en nuestro país”.

Y en otro tramo de la entrevista, Mena apuntó directamente contra Mauricio Macri por esta cuestión: “La Corte está atravesando una confusión muy grande los últimos años, y lo que produjo esa confusión fueron los cuatro años de Macri porque la forma en que ese gobierno pervirtió al Poder Judicial confundió a muchos, algunos con larga trayectoria, de tal manera que creen que pueden estar por encima de los demás poderes del Estado”.

“Es tal la violación que están generando del Estado de derecho, avalado desde la cabeza del Poder Judicial hasta el último juzgado, que se ha perdido el respeto por la norma, cosa que no había ocurrido nunca en la historia argentina hasta la llegada de Mauricio Macri al poder”, lanzó. Y siguió: “El que diseñó esta Corte está prófugo en Uruguay y es Pepín Rodríguez Simón”.

Del mismo modo, el oficialista criticó: “Esta Corte perdió todo tipo de rigor jurídico en sus fallos. Los textos están más redactados para su divulgación y los medios de prensa, que para fijar doctrina y marcar cuál es la jurisprudencia del máximo tribunal del país”.

Duro contra Luis Juez: “No sé si está en faceta de cuentacuentos o de político”

Finalmente, en la entrevista le preguntaron por las declaraciones del senador de Juntos por el Cambio Luis Juez, quien este miércoles, en diálogo con LN+, dijo: “Nos van a ofrecer ministros de la Corte, pero es un pecado capital agarrarle cualquier ofrecimiento del kirchnerismo. No se puede co-gobernar con delincuentes”. Al respecto, Mena lanzó: “No me representa a mí, pero a algunos cordobesas representa y, sinceramente, me da vergüenza este tipo de representación política”. Y siguió: “No sé si lo está haciendo en tono de chiste, si está en faceta de cuentacuentos o de político”.

Según dijo, “todos los argentinos” tienen en claro que hay que hacer “una profunda reforma del sistema de administración de Justicia”. Y cerró: “Elegimos vivir en democracia y la democracia se hace realidad con la negociación de los partidos políticos en el Parlamento”.