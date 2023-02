Juan Schiaretti: “No es progresista quien gobierna de manera autocrática y feudal”

escuchar

CÓRDOBA.- En su última apertura del año legislativo como gobernador, el cordobés Juan Schiaretti fue terminante respecto de la iniciativa de la Casa Rosada de promover un juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Afirmó que “rechaza de manera absoluta” la embestida del oficialismo.

“El país debe tener mayor calidad institucional, debe respetarse la división de poderes, deben respetarse los fallos de la Justicia. Ningún poder debe pretender avasallar a otro amenazándolo con juicio político” , planteó en los primeros minutos de su discurso. “Debe haber un federalismo auténtico donde los gobiernos nacionales dejen de gestionar sólo para el AMBA, en detrimento del interior de la patria”, sumó.

El cordobés está armando un espacio “antigrieta” junto al salteño Juan Manuel Urtubey y mantuvo encuentros con el mandatario puntano Alberto Rodríguez Saá; la presidenta del Socialismo, Mónica Fein, y el gobernador santafesino, Omar Perotti. Y en su discurso de hoy subrayó que ese el camino a seguir, el tomar distancia de los extremos de la grieta.

“La Argentina debe terminar con los tiempos de revanchas, de justicieros o venganzas. Hace falta que volvamos a la senda de un país normal, eso, nos va a permitir recuperar la confianza como sociedad”, dijo.

Y agregó: “Dar el salto significa que los dirigentes políticos dejen de funcionar solamente alrededor de sus peleas, dejen de ser comentaristas de la realidad y se ocupen de resolver los problemas de la gente; que dejen de girar en una órbita que solo les interesa a ellos y pasen a girar en la órbita donde está la sociedad con sus necesidades”, reclamó el gobernador.

Sus primeras palabras, antes de pronunciarse contra el juicio a la Corte Suprema de Justicia, advirtió que este año se cumplen 40 desde el regreso de la democracia y recordó a los “30.000 compañeros desaparecidos” quienes, “con sus aciertos y errores, lucharon por la libertad y por un país y un mundo mejor”.

El gobernador ingresó con su esposa, la senadora Alejandra Vigo, a la Unicameral.

Schiaretti estuvo preso durante la dictadura y participó, asistiendo a la sentencia, en el megajuicio por los crímenes de lesa humanidad del campo de detenciones clandestinas de La Perla.

Después de repasar que durante su gestión se trabaja con el sector privado -implícitamente marcando una diferencia con el kirchnerismo- reclamó que haya “reglas claras para quienes producen, para quienes investigan, para quienes hacen desarrollos tecnológicos, educan y sanan. Esta es la única manera para lograr un progreso sostenido del país”.

Como lo hace habitualmente, el gobernador planteó que “no hay mejor política social que un buen empleo. Y lo podemos decir sin temor: en Córdoba se subsidia el empleo, no el desempleo ”. Añadió una nueva crítica a la administración nacional: “No es progresista quien gobierna de manera autocrática y feudal por más que recite consignas, sino quien aplica políticas públicas que apuntalen la movilidad social ascendente, respetando la institucionalidad y coordinando con todas las expresiones de la sociedad”.

“La confianza, que tantas veces con su voto ratificó el pueblo cordobés a nuestro gobierno, se basa en que sabe que respetamos el orden institucional, y que somos un gobierno que habla poco y hace mucho, que lo que dice lo hace y lo que promete se cumple”.

Sostuvo que Córdoba, que “no es una isla”, logró “sortear gran parte de las dificultades que sufren todos; logramos avanzar con nuestros planes de gobierno; logramos comercializar con países del mundo que confían en nosotros; y lo hacemos porque trabajamos junto a todos los sectores, proporcionando certezas, gestionando con normalidad”.

Ratificó que la Argentina “necesita esa mayor calidad institucional para poder tener, entre otras cosas, la estabilidad económica que la sociedad está reclamando”.