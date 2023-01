Patricia Bullrich en Córdoba: posible unidad en la provincia y por qué le cierra la puerta a un acuerdo con Javier Milei

escuchar

CÓRDOBA.- La presidenta de Pro y precandidata a presidenta Patricia Bullrich hizo campaña en Córdoba, un distrito clave para Juntos por el Cambio. Hace dos semanas también hizo una recorrida su competidor, Horacio Rodríguez Larreta, aunque en su sector remarcaron que ella logró reunirse con los postulantes a la gobernación Luis Juez y Rodrigo de Loredo, quienes estaban de vacaciones cuando estuvo el jefe del gobierno porteño.

En diálogo con LA NACION, confirmó que dio por “terminada” la posibilidad de un acuerdo con Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, después de que el libertario rechazara de plano esa alternativa y tildara a Juntos por el Cambio como un “rejunte de miserables”, Y agregó: “Si él responde como responde no voy a insistir; no voy a insistir más con quien no quiere. Es un diálogo de sordos”.

Aseguró, en cambio, que con José Luis Espert habla “siempre” y lo seguirá haciendo. “La provincia de Buenos Aires es clave y ayudaré en la selección de los mejores candidatos, pero siempre respetando la autonomía. No hay que perder más el tiempo”.

Bullrich mantuvo un almuerzo privado con algunos empresarios, inauguró la sede “Patricia Presidenta” en Alta Gracia -tiene otra en Río Cuarto y pronto habrá una en la capital de la provincia- y fue a Villa Carlos Paz. También se encontró con la economista Diana Mondino, quien viene coqueteando sin decidirse con los libertarios.

En diálogo con LA NACION calificó de “importante” poder reunirse con los “dos principales candidatos” porque en Córdoba “hay que juntar toda la fuerza para ganar”. En la provincia todavía el gobernador no definió la fecha de las elecciones, lo hará con una antelación de 90 días y se estima que se votaría en la segunda mitad de junio.

Juntos por el Cambio todavía no tiene candidato definido. Juez, que siempre fue apoyado por Bullrich, se inclinó en la pelea por la candidatura presidencial en favor de Rodríguez Larreta, mientras que De Loredo tiene el aval de Mauricio Macri. “Me han dicho que están bastante cerca de arreglar, que hay clima de búsqueda de soluciones, sería buenísimo”, evaluó Bullrich ante este diario.

Sobre su propia precandidatura, afirmó que esta es la “tercera vuelta” que da al país. “La toma de compromisos es cada vez más fuerte; voy a fondo con los cambios que quiero hacer con carácter, con valentía y coraje. Pasa el tiempo y cada vez estoy más comprometida”, definió.

En su recorrida, la exministra de Seguridad estuvo acompañada por los diputados nacionales Virginia Cornejo y Sebastián García De Luca; y el secretario de la presidencia de Pro, Damián Arabia, y el referente Maximiliano Guerra, ambos sus “armadores” en el interior. La esperaron, también, los legisladores nacionales Leonor Villada, Mario Negri, Marcos Carasso, Laura Rodríguez Machado y Carmen Álvarez Rivero.

Sobre el gobierno nacional, Bullrich afirmó que “está bueno que se saquen las caretas y que le demuestren a la sociedad que no han sido un gobierno, han sido un rejunte. Destruyeron al país con 100 por ciento de inflación; hay una bola de leliqs que Sergio Massa hace crecer cada día más. El dólar continúa en suba con maniobras rarísimas como la que hicieron de comprar deuda y que se enteraran los amigos. Es un gobierno partido en tantos pedazos como personas que lo componen”.

Consultada sobre los dichos del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respecto a la detención de Jones Hualas, respondió que el funcionario “no hizo nada, fue la policía de Río Negro y la gobernadora Arabela Carreras quienes lograron la detención. Quiere colgarse una cucarda que no le corresponde. Es más, el juicio y la extradición la trabajamos nosotros en 2018. Esto es más de lo mismo, puro relato porque lo que ocurre es absolutamente lo contrario: ellos son cómplices de los grupos de extrema violencia”.