El jefe comunal más cercano a Alberto Fernández cree que en la región no se vive una situación complicada frente al coronavirus y rechaza tensiones de los intendentes con Kicillof Fuente: LA NACION

Javier Fuego Simondet Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de mayo de 2020 • 18:44

Una nueva prolongación de la cuarentena está en marcha y para el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta (Frente de Todos), la reapertura de actividades tiene como prioridades en su distrito a las pymes, la construcción privada y los locales comerciales que necesitan reabrir para "descomprimir" su apremiante situación. En una entrevista con LA NACION, el jefe comunal más cercano a Alberto Fernández considera que los intendentes deben "ayudar un poquito" al Presidente a reactivar la economía y niega tensiones con el gobernador bonaerense. "Estamos muy contentos con el rol de [Axel] Kicillof" , dice.

Con una caída de la recaudación del 50%, Zabaleta dice que los municipios van trabajando sobre "el día a día" y aconseja "no mirar demasiado para adelante". Pero, del mismo modo, sostiene que "a nadie le falta para comer en el conurbano" y que, pese a que continúa equipándose enfrentar la pandemia, no ve "una situación complicada" en la región.

-¿Cómo piensa las reaperturas de industrias y comercios en su distrito?

-Estamos tratando de tomar decisiones conjuntas, con un pedido de reapertura de 47 pequeñas y medianas empresas que están vinculadas a productos alimenticios, sanitarios, a la provisión de corralones de materiales. Esto lo basamos en que no hay logística en el traslado, porque el 90% de los trabajadores son del distrito. Estamos viendo con las pymes cómo armar turnos de trabajo. Y también servicios personales, como lavaderos de autos, servicios de estética con peluquería, podología, fisiatría, estudios jurídicos y contables, psicólogos. Y comercios minoristas, con protocolos que estamos elaborando. Empezar a liberar un poco, tomando los recaudos del caso y viendo qué resultados comienza a dar, si esto empieza a funcionar y no hay aumento en el nivel de contagios. No vemos en el distrito contagio comunitario, lo que nos permitiría ir animándonos a hacer esto. Obras particulares también, viendo que la obra no necesite una logística de transporte público.

-¿Tiene que hacer equilibrio entre los pedidos de reapertura y las posibilidades, o buscará una reactivación amplia?

-Estamos viendo lo que no tenga impacto en el transporte público, lo vinculado al empleo local e ir descomprimiendo un poco los comercios minoristas, que están en una situación bastante complicada. Como hay gente que sale a la calle, que va a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que mantiene la distancia social, que usa el tapaboca, vemos que está la posibilidad de abrir algún comercio minorista. Es lo que creemos que se puede hacer en función de cómo está la situación del coronavirus en el distrito, que no es muy distinta a la que nos rodea. No vemos que haya una situación complicada en la región.

-¿Cuánto ha caído la recaudación el Hurlingham y cómo ve el futuro en función a esa baja de recursos?

-En promedio 50%, como en todos los municipios. En el mes de abril, el gobierno provincial asistió a 50 municipios; en el mes de mayo hay que asistir a 60 más, es decir que ya son 110, y después hay un universo de 25 municipios que tienen entre cuatro y cinco masas salariales en plazos fijos. A esos municipios se les está pidiendo colaboración para el pago de salarios en función de tener esos plazos fijos, y a los demás municipios, como el mío, nos están asistiendo. Esto es día a día. Se cubrió abril, se va a cubrir bien mayo y después veremos cómo sigue en junio. No hay que mirar demasiado para adelante.

-Usted es uno de los intendentes más cercanos al Presidente, ¿Qué habla con él sobre el conurbano?

-Es una preocupación, un conglomerado urbano de 14 millones de personas en el primer y segundo cordón, más tres millones en la Capital Federal. Por eso la inversión de los ocho nuevos hospitales modulares, por eso se está trabajando con el jefe de gobierno en todo lo que tiene que ver con lo sanitario y lo alimentario. Pero no es solamente conmigo, el Presidente tiene un nivel de vinculación con los 25 intendentes que integramos el cordón del área metropolitana y está preocupado, pero también viene entendiendo la necesidad. En un momento, el Presidente planteó la apertura recreativa y también entendió que para nosotros todavía era muy difícil. Estamos en un ida y vuelta para ver cómo podemos ayudarlo a él para que se empiece a mover la economía. Me parece que ahora hay que ayudarlo un poquito al Presidente, que plantea este tipo de medidas, y ver cómo los intendentes podemos empezar a abrir para que se empiece a mover la economía.

-Ha aumentado la demanda de alimentos y de asistencia social en general. ¿Qué le pide al Presidente para su distrito cuando dialoga con él?

-No pido nada. No hay complicación alimentaria, y lo pueden decir todos los intendentes. No hay un problema desde el punto de vista de la atención alimentaria. Hay un abordaje que esta semana tiene el ingreso de 20 millones de pesos a cada municipio del área metropolitana para comprar alimentos, que son 20 mil bolsas de 14 productos alimenticios, más todo un sistema de recursos alimentarios que tienen los movimientos sociales. En los consejos de emergencia nos sentamos, ponemos sobre la mesa qué recursos tienen por parte del Estado y va todo al mismo lugar para poder repartirlo. Está la tarjeta Alimentar y su refuerzo, el IFE, el refuerzo de la Asignación Universal por Hijo. No hay conflicto desde el punto de vista alimentario; si lo hubiera, te enterarías en dos minutos. ¿Dónde hay una situación de tensión? El comercio minorista necesita empezar a trabajar, a moverse. Hoy estamos prestando atención a ese comercio que viene en una situación complicada. En la napa de los más vulnerables, de los barrios humildes, de los asentamientos, no hay conflicto desde el punto de vista alimentario. Hasta marzo, que arrancó la cuarentena, repartíamos 6800 bolsas de alimentos; en cuarenta días de cuarentena, repartimos 20 mil bolsas de alimentos los municipios, 3000 cajas de alimentos Cáritas y otras 7000 bolsas de alimentos los movimientos sociales. A nadie le falta para comer.

-Antes de la pandemia, un tema político era la presunta tensión entre los intendentes del PJ y Kicillof, ¿Cómo está ese vínculo?

-El gobernador ha sido, en el mes de abril, el que ha planteado un trabajo con cada intendente del oficialismo y con el grupo de intendentes opositores en la ayuda económica para el pago de salarios. Y eso ha funcionado muy bien, lo que habla muy bien del gobernador, poniéndose al frente de la asistencia en materia de ingresos para cada trabajador municipal de los 135 distritos. Estamos muy contentos con el rol de Kicillof. Se juntó con la tercera sección electoral, con intendentes de la primera sección y lo hará con los intendentes opositores y del interior. Eso marca que esta semana vamos a estar resolviendo de la mejor forma la ayuda económica para pagar sueldos en el mes de mayo.

-¿Cómo está Hurlingham en materia sanitaria, siendo uno de los distritos donde se construye uno de los hospitales modulares anunciados?

-Hoy tenemos ocho respiradores en condición de utilizarse, no hay ninguno ocupado; tenemos un centro de aislamiento de 250 camas, más trece camas de aislamiento en el hospital, de las cuales hay ocupada una sola. No hay ocupación de camas de terapia intensiva y a esto hay que sumarle que esta semana habrá 74 camas más, que son 52 de internación crítica y 24 de terapia intensiva con respirador.