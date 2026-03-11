Un asesor de Milei insultó a quienes critican a Adorni y defendió el viaje con su mujer: “Había lugar en el avión”

El economista Miguel Boggiano, integrante del consejo de asesores de Javier Milei, salió a respaldar al jefe de Gabinete tras las acusaciones en su contra por haber viajado a Nueva York junto a la comitiva presidencial con su esposa. “Había lugar en el avión y duermen en la misma cama”, argumentó.

“Hay que ser una mezcla de miope con imbécil para criticar a Manuel Adorni por h aber venido a Argentina Week con la mujer”, arremetió el economista desde su cuenta de X.

“El costo extra es CERO. Había lugar en el avión y duermen en la misma cama. Abran los ojos que este evento es súper beneficioso para el país”, sentenció Boggiano en medio de la polémica que suscitó el viaje de Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno, para participar del “Argentina Week” en la ciudad de Nueva York.

La participación de Angeletti en la delegación de viaje suscitó todo tipo de críticas por parte del arco opositor y derivó en un pedido de informes por parte del diputado del bloque de Provincias Unidas Esteban Paulón.

El legislador reclamó detalles para saber si efectivamente la esposa de Adorni voló en el avión oficial, “quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de interés”, de acuerdo con lo publicado en su cuenta de la red social X.

“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, esgrimió, por su parte, el jefe de Gabinete sobre las razones del viaje de su esposa.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York

La controversia se desató este domingo al difundirse una fotografía en la que se veía a la esposa de Adorni junto a la comitiva presidencial durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en el barrio de Queens.

La imagen reavivó cuestionamientos de la oposición y abrió interrogantes sobre la posibilidad de que familiares de funcionarios viajen a bordo del avión presidencial ARG-01.

La justificación de Adorni

En medio de las críticas, Adorni confirmó ayer que Angeletti se sumó a la comitiva desde su despegue en Buenos Aires. “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348 (...) Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”, explicó el jefe de Gabinete en una entrevista en el canal A24.

A raíz de su pedido, sostuvo que Presidencia “la invitó” para que lo acompañe en el avión presidencial “porque no había otra forma”. “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, insistió y agregó: “De hecho me iba a acompañar con el pasaje pago”.

Adorni dijo que la presencia de su esposa en el avión presidencial “no tiene un gasto adicional”. “Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado”, argumentó el jefe de Gabinete. Y aseguró: “No le sacamos un peso al Estado”.