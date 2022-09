Juicio a Cristina Kirchner, en vivo: la vicepresidenta ejerce su propia defensa en la Causa Vialidad y las últimas noticias

06.37 La decisión de la vicepresidenta

El artículo 104 del Código Procesal Penal establece que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

Este es el aval con el que cuenta la vicepresidenta para ejercer su propia defensa en la última jornada de su alegato en el juicio que la tiene como acusada por la obra pública de Santa Cruz y en el que, dijo, “seguirá desarmando las mentiras”

06.00 Los contrapuntos entre el fiscal Luciani y la defensa de Cristina Kirchner

Tras el alegato de la defensa, surgieron contrapuntos importantes en capítulos claves del juicio de Vialidad, en el que se juzga a la vicepresidenta y a exfuncionarios por favorecer con contratos de obra pública en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.

Entre otros puntos, uno de ellos es el presupuesto de las obras. La acusación de la fiscalía sostiene que Néstor y Cristina Kirchner reasignaron partidas presupuestarias con el fin de redireccionar recursos económicos de otras carteras del Estado a favor de la Dirección Nacional de Vialidad para pagarle a Lázaro Báez.

Sin embargo, el abogado Carlos Beraldi indicó que Cristina Kirchner no participó de la elaboración de los presupuestos ni del control de las obras y envío de fondos. “El Poder Ejecutivo no aumentó las partidas. Es falso. Si uno hace un balance, el resultado da neutro”, dijo y aseguró que la fiscalía “mostró cuando subían los créditos, pero no cuando bajaban”. También presentó documentación, según la cual esas obras tuvieron control legislativo.

Cristina Kirchner, en el centro, durante el juicio por la obra pública en Santa Cruz; adelante, Lázaro Báez y Julio De Vido JUAN MABROMATA / AFP - AFP

Luciani aseveró que el Congreso padeció entre 2004 y 2015 “un apagón informativo en la cuestión presupuestaria, en lo tocante al destino de los cuantiosos recursos públicos invertidos por el Estado Nacional en Santa Cruz”. La afirmación fue desestimada por la defensa de Cristina Kirchner. Beraldi aseguró que la fiscalía ocultó los códigos presupuestarios de cada obra y consignó que en cada presupuesto se señalaba la serie de obras que podrían ser “financiadas a través de la partida ‘Obras por convenio con provincias”.

En tanto, la fiscalía y la defensa se cruzaron por la incorporación de los chats del exsecretario de Obras Públicas, José López, en la causa. Según la acusación, los mensajes de los entonces funcionarios, con colaboradores de la entonces jefa de Estado y miembros de Austral Construcciones, muestran cómo Lázaro Báez tenía un trato privilegiado.

La acusación contra la expresidenta se centra en la obra pública que recibió Lázaro Báez en Santa Cruz. Horacio Córdoba - LA NACION

Beraldi expuso que del teléfono de López surgen 26.000 mensajes y señaló que de ellos se seleccionaron “cuatro o cinco mensajes”. “Cualquiera sabe que si uno busca cuatro mensajes y sobre esa base pretende construir una historia de tanta importancia va a fracasar en el intento, máxime si con esto pretenden imputar a la Presidenta de la Nación cuando ella no aparece directamente en ningún mensaje”, expresó.

No obstante, como publicó LA NACION, el abogado solo dijo que no había intercambios directos entre Cristina y López pero no ahondó en los intercambios de mensajes entre los secretarios privados de Cristina, como Mariano Cabral y Diego Bermúdez, con el exsecretario de Obras Públicas, que coordinaban reuniones entre el funcionario y la entonces presidenta mientras López se reunía con el presidente de Austral Construcciones.

05.45 La acusación contra Cristina

Cristina se defenderá de la fuerte acusación que formuló la fiscalía en su contra, que la consideró la jefa de una asociación ilícita. Diego Luciani la acusó, además, de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública, en concurso real.

Además de pedir 12 años de prisión en su contra, solicitó que la vicepresidenta sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y que su fortuna sea decomisada hasta la suma de al menos 5321 millones de pesos (1000 millones de dólares). Se trata del monto de las licitaciones analizadas, en función de un dólar promedio en el período abarcado.

Cristina junto a Lázaro Báez saliendo del mausoleo de Néstor Kirchner.

Según la acusación, Cristina Kirchner mantuvo un mecanismo de corrupción institucional durante 12 años, que tiene en cuenta su mandato y el de su esposo, Néstor Kirchner. En efecto, Luciani dijo que Kirchner se aseguró de convertir a Lázaro Báez, exempleado bancario, sin experiencia en la construcción, en el contratista al que le iban a dar la obra pública santacruceña por miles de millones de pesos. Señaló que, luego, parte de ese dinero, una vez blanqueado mediante el pago de supuestos contratos de alquiler hotelero, regresó al patrimonio presidencial.

05.25 “Mentiras y fake news”

Se espera que Cristina Kirchner lance fuertes críticas contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en línea con las exposiciones de Beraldi. A través de las redes, la vicepresidenta aseguró el martes que su abogado “demolió las mentiras y fake news de Luciani y Mola. Más que fiscales, parecen trolls ”, indicó. Y citó una frase de Juan Domingo Perón: “‘Se vuelve de cualquier lugar, menos del ridículo”.

La exjefa de Estado acompañó esa crítica con un fragmento de nueve minutos del discurso que había dado Beraldi. En ese video, cuestionó que el fiscal Luciani afirmara que Fernández de Kirchner se reuniría con López el 30 de noviembre de 2015 para llevar el plan “limpiar todo”. Sin embargo, especificó que ese día en horas de la tarde la entonces Presidenta había viajado a la ciudad de Bariloche, donde llevó a cabo una serie de actos oficiales, que concluyó con un acto público”.

Fiscales Luciani y Mola

05.17 Cristina Kirchner encabeza su defensa desde las 11

A través de Twitter, la vicepresidenta anunció su exposición este viernes desde las 11. “Ejerceré mi propia defensa de acuerdo al artículo 104 del CPPN”, escribió en la publicación. A fines de agosto había intentado defenderse poco después que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de pena en su contra, pero los jueces no se lo permitieron en esa instancia del proceso y le indicaron que debía esperar.

Así, Cristina Kirchner se constituirá como abogada en causa propia y hablará ante el Tribunal Oral para rechazar la acusación de los fiscales Luciani y Mola.

Mañana continúan las audiencias de la causa “Vialidad”. A partir de las 9.30hs, el Dr. Beraldi seguirá desarmando las mentiras de Luciani y Mola, y desde las 11hs ejerceré mi propia defensa de acuerdo al artículo 104 del CPPN.https://t.co/f8qrd0vbP6 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 22, 2022

05.00 Se reanudan las audiencias de la causa Vialidad

Este viernes está previsto que se reanuden las audiencias de la causa Vialidad en la que se juzga a Cristina Kirchner por asociación ilícita y fraude al Estado. La exmandataria está acusada por la asignación de obra pública al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz.

El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, retomará la exposición que inició días atrás al momento de presentar el alegato de la defensa. En ese sentido, el letrado buscó despegarla de las acusaciones. “No aparece directamente en ningún mensaje”, afirmó el lunes.

El defensor había señalado que no existió un intercambio de chats entre ella y el exsecretario de Obras Públicas José López y defendió la legalidad de las operaciones comerciales entre la familia Kirchner y Báez. Dijo que la exmandataria ya fue sobreseída en el caso Hotesur-Los Sauces, donde fue investigada por lavado de dinero.