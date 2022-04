Jujuy aprobó la “ficha limpia” y es la cuarta provincia en la que los condenados no pueden ser candidatos

La Cámara de Diputados de Jujuy aprobó hoy un proyecto de ley que establece que quienes tengan doble sentencia con condena no podrán ser candidatos para cargos electivos mientras dure la pena o su eventual revocación. El proyecto de “ ficha limpia ”, que Juntos por el Cambio impulsa a nivel nacional, fue celebrado por el gobernador radical, Gerardo Morales. “Mejora la calidad democrática”, destacó.

“Con la aprobación del proyecto Ficha Limpia en Jujuy, seguimos implementando acciones concretas que mejoran la calidad democrática y que son adecuadas para impulsar la transparencia en la Argentina. Agradezco a los legisladores por su trabajo y por su compromiso democrático”, destacó Morales en Twitter.

Jujuy se suma a Mendoza, Chubut y Salta, donde ya rige la ley de Ficha Limpia. Pero en la provincia del norte la nueva norma adquiere otro matiz, por la condena que pesa sobre la dirigente kirchnerista Milagro Sala, quien cumple arresto domiciliario y enfrenta varias causas en la Justicia.

Según consignó Télam, los legisladores sancionaron a través de la ley Nº6271 la modificación del artículo 39 del Código Electoral de Jujuy y el artículo 49 de la Ley orgánica de partidos políticos. “Los candidatos y candidatas deberán ser electores hábiles y reunir las condiciones que establece la Constitución nacional, provincial y Código Electoral provincial como los que exige también la ley orgánica de los partidos políticos; no podrán ser candidatos o candidatas a cargos electivos provinciales, municipales y de comisiones municipales los condenados o las condenadas por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena o su eventual revocación”, señala la normativa sancionada.

Los delitos quedaron establecidos en nueve incisos: contra la administración pública, contra el orden económico y financiero, contra las personas (sólo algunos delitos establecidos en el Código Penal), contra la integrad sexual, contra la integridad civil, contra el estado civil, contra la libertad, contra la propiedad y contra los poderes públicos y el orden constitucional y los delitos comprendidos en la Ley Nacional Nº 27737 (ley de estupefacientes).

“Los derechos no son absolutos, son relativos, y se ejercen conforme la ley que reglamente su ejercicio. Nos estamos refiriendo a un impedimento del tipo temporal, no es definitivo. Mientras dure la condena o hasta que la sentencia sea revocada en una instancia superior no pueden presentarse como candidatos”, aclaró la diputada radical Gabriela Burgos, encargada de presentar el proyecto en el recinto.

Por su parte, el diputado del Frente de Todos/PJ Rubén Rivarola, sostuvo que le parece “bien” que se avance en una “ficha limpia”. Pero aclaró: “El que tiene una condena me parece perfecto que no sea candidato y no represente al pueblo, pero no estoy de acuerdo en que sigamos hablando tan mal de la política. No somos tan malos en la política, nosotros cada cuatro año renovamos, no tenemos un cargo para toda la vida y el que está hace mucho tiempo es porque sale y trabaja, da la cara”.

A través de esta normativa, de tres artículos, “el candidato o la candidata al momento de la aceptación del cargo ante el Tribunal Electoral y de solidaridad con la plataforma electoral o programa político de su partido, deberá indicar que no está bajo impedimento por haber sido condenado o condenada por algunos de los delitos antes descriptos, teniendo la misma fuerza de declaración jurada”.