Juliana Di Tullio: “Esta Corte es peor que la Corte menemista”

La senadora del Frente de Todos Juliana Di Tullio dijo hoy que el Poder Judicial es una “mafia” que trabaja “para empresas” y afirmó: “Esta Corte es peor que la Corte menemista”.

Según Di Tullio, la prueba de ello es que dos de sus ministros, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, “aceptaron durante seis meses ser jueces de la Corte por decreto, por el dedito de Macri y de Pepín Rodríguez Simón, que está fugado”.

La senadora, una de las referentes del kirchnerismo en el Congreso, acusó además a la Corte de no aceptar “las decisiones del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo”, poderes que, destacó, “son votados por la gente”, y dijo que la Justicia “se lleva puesta la voluntad popular por lo que le pide el poder económico que lo contrata”. Di Tullio destacó que esa relación quedó a la vista con el viaje a Lago Escondido de “medio Comodoro Py” con directivos del Grupo Clarín.

“No hay destino posible para la Argentina sin un Poder Judicial que piense en los argentinos y en sus intereses”, afirmó Di Tullio a FM La Patriada, y sostuvo: “La gente tiene que reaccionar porque los cambios vienen del subsuelo de la patria”.

Juliana Di Tullio Marcos Brindici

También se refirió al futuro del Frente de Todos tras la condena de Cristina Kirchner, aunque no dio precisiones. “No podemos ser mascotas del poder. Este tiene que ser un espacio revolucionario y no perder su esencia”, dijo.

El lunes pasado, entrevistado por Carlos Pagni en LN+, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, había dicho que no lo afectan las críticas de sectores del kirchnerismo y que tampoco ejerció ninguna influencia sobre él el hecho de que el expresidente Mauricio Macri haya dicho que se arrepiente de haberlo propuesto para el máximo tribunal. “Cuando uno tiene claro el compromiso y la convicción y está casado en el trabajo con la Constitución, las críticas forman parte del trabajo, uno lo sabe. No importa el año que sea, sería siempre lo mismo”, afirmó.

Y profundizó: “Amo mi rutina. Este no es un cargo para hacer amigos. Uno llega y sabe que los amigos que se le arriman a uno para pedir algo va a terminar mal con esas personas y no tengo ningún amigo nuevo desde que soy ministro de la Corte, pero no dejé de tener los que tenía en el colegio”.

