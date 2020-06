Julio Bárbaro: "La política argentina está prostituida esencialmente"

Julio Bárbaro, en Hablemos de otra cosa, por LN+ 01:33

12 de junio de 2020

"Tengo un transcurrir complicado", dice Julio Bárbaro y se ríe ante la evidencia. En una entrevista con Pablo Sirvén para el programa Hablemos de otra cosa, por LN+, recorre su pasado como diputado peronista (1973-1976), Secretario de Cultura con Carlos Menem (1989-1991) e interventor del Comfer durante el primer kirchnerismo (2003-2008). Una mirada sobre la coyuntura política de quien supo transitar las bambalinas del poder.

"Alberto tiene un gabinete muy mediocre, los ministros no hablan, sólo habla él. Cuando lo ves a Sergio Berni decís: '¿Este ministro de dónde es?' Porque es el único que habla. Los ha devaluado y desautorizado. Alberto no está limitado por Cristina, está limitado por su propia manera de mirar", afirma Bárbaro, quien se reconoce como transgresor y opositor crónico.

La cuarentena lo encuentra en su departamento de Recoleta caminando con el cuenta pasos para no perder agilidad. Desde su refugio, entre lecturas y cocina, dice no haber sentido angustia: "A esta edad el miedo es otra cosa". Amigo del Papa, con quien se reúne una vez por año, Bárbaro afirma que Francisco nunca fue kirchnerista. "Cristina cuando lo ve en el poder va corriendo y lo respeta, Macri manda a Malcorra, no entendió nada".

Sobre las causas por corrupción en las que están involucrados distintos funcionarios peronistas Bárbaro afirma: "En la vida es por amor o por plata, la política argentina está prostituida esencialmente. Si alguno usa un disfraz peronista es un gran carnaval, un cambalache discepoliano. Discépolo se equivoca cuando dice 'los inmorales nos han igualao', en realidad nos superaron por mucho. El peronismo murió con Perón".

