Julio de Vido: “Claramente el dedo de Cristina se equivoca”

El exministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, criticó un eventual “dedo” de Cristina Kirchner para elegir al próximo candidato del Frente de Todos. Y recordó que Alberto Fernández fue “producto” de una decisión arbitraria. “De ninguna manera votaría a una lista de candidatos a dedo”, dijo De Vido, en declaraciones a Radio Con Vos.

“Si Wado de Pedro fuera candidato a presidente o vicepresidente también sería producto del dedo”, analizó, al referirse a los movimientos que se observan dentro de la cúpula del kirchnerismo. E insistió: “El problema central no es con la Cámpora, si no fue el desdén de aquellos que fueron elegidos a dedo por Cristina en el 2019″.

“Vamos a una interna en las Paso y después el que gana, los demás lo acompañamos, el acuerdo debería ser ese”, explicó, en diálogo con Sergio Farella y Patricia Blanco. Y agregó: “Si no se hace así y hay dedo, los que se quedan afuera después te juegan en contra”.

“No hay ningunas duda que tiene que haber PASO, ahora, si Cristina es la candidata, seguramente no va a haber otros candidatos que la desafíen”, consideró. Sin embargo, añadió: “Claramente, el dedo de Cristina se equivoca, no tengo dudas”.

Además, reveló que su vínculo con la actual jefa del Senado se rompió hace rato: “Desde el 2017 no hablo con la vicepresidenta”. “Yo no busco nunca acercamiento, si las cosas no se dan, para qué vamos a hablar”, precisó.

Respecto de la causa Vialidad

“Del punto de vista político, yo estoy convencido de que la causa fue armada y de que todos son inocentes”, opinó De Vido dejando en claro que su opinión era desde lo político. “Mi análisis del proceso judicial es que, como dijo Cristina, hubo una serie de funcionarios que eran compañeros de gestión nuestro que no estuvieron citados”, agregó el exfuncionario. “Para mí la causa está armada”, insistió y habló de que la investigación estuvo “sesgada”.

“En el fallo figura claramente que ellos no pudieron lograr pruebas para demostrar que hubiera sobreprecios y obras pagadas sin ejecutar”, se explayó De Vido, que habló de que Lázaro Báez “no fue el único que tuvo crecimiento abrupto porque estaba 32 en la lista de ejecutores de obra pública a nivel nacional y después tenía cierto liderazgo como en todas las provincias”.

