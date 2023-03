Larroque elogió a Massa, adelantó que dejará la conducción de La Cámpora y contó quién lo reemplazará

escuchar

De peso en la coordinación del plenario de ayer que pidió por Cristina Kirchner candidata y reiteró quejas por una supuesta “proscripción” sobre la vicepresidenta, el ministro bonaerense y hombre fuerte de La Cámpora, Andrés Larroque, elogió esta mañana al titular de Economía, Sergio Massa. Dijo que lo quiere “siempre” en su equipo. Asimismo, reiteró que Alberto Fernández no debería postularse este año y adelantó que ya no será más secretario general de la organización kirchnerista, sino que trasladará ese mando a la legisladora porteña Lucía Cámpora.

“Sergio es un jugador y lo quiero siempre en mi equipo. Es muy notorio que tenemos miradas distintas, pero un diálogo permanente. En algunas cosas nos ponemos de acuerdo, en otras no, pero podemos trabajar juntos y es una persona inteligente, que entiende de política y tiene los pies sobre la tierra. Uno puede tener diferencias ideológicas, pero con Sergio la relación es frontal y nos decimos las cosas que nos tenemos que decir, no hay problemas en eso”, aseguró el camporista sobre el titular del Frente Renovador, que tuvo años de fuerte enemistad y de posterior desconfianza con la agrupación.

Andrés Larroque en el plenario kirchnerista que pidió por la candidatura de Cristina Kirchner Twitter @larroqueandres

Con nuevas críticas hacia Martín Guzmán -el exministro que renunció entre duros cuestionamientos del kirchnerismo por el acuerdo que cerró con el Fondo Monetario Internacional (FMI)-, Larroque dijo que Massa agarró un “fierro caliente”, en una situación de “crisis absoluta” y con un país al borde del abismo. “Era cuestión de horas que se generaba un espiral de megadevaluación y una hiperinflación descontrolada”, describió sobre el momento en que el titular del Palacio de Hacienda tomó el mando del ministerio y lo ponderó también por “estabilizar” la economía.

Convencido de que ahora hay que avanzar hacia una mejor redistribución del ingreso para que el Frente de Todos tenga “algún tipo de expectativa electoral”, indicó: “Lo venimos charlando. En el medio está el corset del acuerdo con el Fondo, y Sergio está trabajando arduamente y maniobrando para poder, dentro de un contexto que le pone muchas limitaciones a la política económica, obtener márgenes que permitan sostener la estabilidad y en el futuro inmediato tomar las medidas que se requieren en materia distributiva”.

Dijo también que Massa -a quien siempre nombró como “Sergio”- es una persona “que coordina” y con la que se puede hablar. “Respeta las representaciones, tiene diálogo permanente con el Presidente, pero no ignora al sector mayoritario. En la gestión de Guzmán se daba una persona que nos prometía el paraíso, le advertíamos que estaba yendo hacia el infierno y hacía oídos sordos”, contrastó el ministro bonaerense, quien deslizó que el Presidente “se embelesó con esos cantos de sirena y así terminó la cosa”.

Sin embargo, Larroque dejó en claro que de momento no militan una candidatura presidencial de Massa, sino que la quieren a Cristina Kirchner como postulante, con un proceso en que primero se debe “romper la proscripción” sobre ella. “Es complejo ver el panorama electoral porque quien nos representa está proscripta. Nosotros tenemos que romper esa situación y [luego] abordar el diseño electoral. Estamos planteando con toda claridad que involucrarse en la discusión de candidaturas sin resolver la proscripción de Cristina es caer en la trampa del sistema”, marcó Larroque en Radio Futuröck.

Insistió además con que sería un “error” que Fernández intentara ir por la reelección porque tiene que pensar en la gente. “En política uno no puede hacer cualquier cosa, salvo que haya cosas inconfesables que no conocemos y encuadres con factores de poder que uno puede ignorar, espero no sea así”, advirtió y siguió: “En política uno siempre trata de construir de manera racional y lógica”.

Y pese a que admitió que esta gestión debió atravesar la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía, enfatizó en que no se pueden ocultar los errores de administración. “A fin del año pasado estuvimos al borde de una asamblea legislativa”, reconoció.

Cambio de mando en La Cámpora

Por otra parte, reveló que La Cámpora está en un “proceso de transición” y que él ya no está encargado de las cuestiones operativas de la organización. “En este momento la idea es que el rol de la Secretaría General lo pueda asumir una compañera, una mujer, Lucía Cámpora. Vamos a ver cuándo lo formalizamos, es un debate que empezó en el acto de Argentino Juniors”, contó el dirigente kirchnerista, quien dijo que los altos mandos actuales de la agrupación tienen también cargos importantes en los Ejecutivos nacional, provincial y municipal, por lo que aportan al armado pero no pueden estar en el día a día.

Lucía Cámpora, en el centro de la foto, con Máximo Kirchner Twitter @lucampora ·

Secretaria de la Juventud Peronista nacional, Cámpora es sobrina nieta del expresidente Héctor Cámpora y fue elogiada en reiteradas oportunidades por Cristina Kirchner. Con base en territorio porteño, tiene una aceitada relación también con Máximo Kirchner y representa una de las voces críticas de la gestión del jefe de Gobierno y presidenciable de Pro, Horacio Rodríguez Larreta.

LA NACION