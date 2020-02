Juntos por el Cambio advierte que no respaldará la postulación de Rafecas

Daniel Rafecas y Alberto Fernández se reunieron en la Casa Rosada Crédito: Presidencia

Senadores de Pro y la UCR cuestionan al candidato a procurador; anunciaron que la decisión será unificada

Laura Serra SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de febrero de 2020

Superado el período para la presentación de avales e impugnaciones en el Ministerio de Justicia, la designación del juez federal Daniel Rafecas como procurador general ingresa en una instancia clave en el Senado, que deberá resolver si aprueba o no su pliego con los dos tercios de los votos. La oposición de Juntos por el Cambio no formalizó aún su postura, aunque por ahora se inclina por rechazar la postulación del magistrado.

"No veo que en el radicalismo haya una voluntad mayoritaria para apoyar el pliego de Rafecas", enfatizó el diputado y presidente del comité nacional del radicalismo, Alfredo Cornejo. En Pro predomina una posición similar. "Hay un 99% de posibilidades de que no apoyemos su designación. No creemos que Rafecas, al frente de la Procuración, sea un funcionario neutral, sino más bien cercano al oficialismo", señaló un importante dirigente del macrismo a LA NACION.

La Coalición Cívica, tercer socio en Juntos por el Cambio, no tiene representantes en el Senado, por lo que evitarán intermediar en la decisión que finalmente se adopte. "No nos parece que Rafecas sea el peor candidato, pero no nos vamos a inmolar por él si la UCR y Pro deciden rechazar su pliego", deslizaron en el espacio que lidera Elisa Carrió.

El oficialismo deberá alcanzar los dos tercios de los senadores presentes para aprobar el pliego de Rafecas; si estuvieran todos sentados en sus bancas a la hora de la votación necesitaría reunir 48 voluntades. El Frente de Todos tendría entre 41 y 43 votos, por lo que Juntos por el Cambio, con 27 senadores (incluidos aliados), tiene la llave para bloquear la designación del juez. De allí la importancia de su voto.

"Los tres socios de Juntos por el Cambio decidimos que, cualquiera sea la decisión que se adopte, deberá ser unificada, no dividida. En su momento, la mesa de conducción definirá su posición y aquel senador que se aparte de la decisión ya no tendrá lugar en el interbloque", advirtió una fuente que integra la conducción de la alianza opositora.

Por de pronto, y a manera de presión, el oficialismo difundió los centenares de avales que cosechó Rafecas para su designación. En efecto, el Ministerio de Justicia recibió casi 700 apoyos y cuatro impugnaciones a la propuesta del Gobierno de encumbrarlo en la Procuración. Entre quienes respaldaron al magistrado se encuentran integrantes de varias cortes supremas provinciales; el exprocurador general de la Nación Nicolás Becerra; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; el rector de la UBA, Alberto Barbieri, y varias organizaciones de derechos humanos.

Entre quienes lo impugnaron se encuentran la Fundación Apolo, encabezada por Yamil Santoro, dirigente de la Agrupación Republicanos; el abogado Fernando Lardies, y el exministro de Planificación Julio De Vido, procesado por Rafecas en la causa Odebrecht. También objetó su postulación el Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia (Fores), que preside Alfredo Vítolo. Este último organismo recordó que el magistrado fue cuestionado por la Cámara Federal por su actuación en las causas Banelco, Papel Prensa, Ciccone y, más recientemente, Nisman (la denuncia del fiscal Alberto Nisman por la firma del memorándum con Irán). Rafecas archivó esta última causa a pocos días de recibirla, lo que le valió fuertes críticas de un sector de la oposición y una multa en el Consejo de la Magistratura.

"Más allá de reprochar su actuación en el caso Nisman, lo cierto es que no nos parece que se comportará de una manera neutral si llega a ser designado jefe de los fiscales. Sabemos que Rafecas es muy cercano al oficialismo -advirtió una encumbrada fuente de la coalición opositora-. La Procuración tendrá un papel clave cuando entren en vigor en todo el país el nuevo Código Procesal Penal y el sistema acusatorio, que dará más poder a los fiscales en las investigaciones. Por eso creemos que el Gobierno debería impulsar un candidato que sea del consenso de todos".

En el oficialismo están convencidos de que las declaraciones anticipadas de algunos dirigentes de Juntos por el Cambio contra la designación de Rafecas obedecen a una estrategia opositora para canjear, desde una posición de fuerza, votos a favor a cambio de cargos en la administración. O para negociar un mejor trato del Gobierno para con las gobernaciones comandadas por Juntos para el Cambio.

"No hay nada de eso. En esto vamos a actuar unidos. Si Juntos por el Cambio muestra fisuras a la hora de votar la designación de Rafecas, será una herida interna muy difícil de subsanar", admitieron en la coalición opositora.